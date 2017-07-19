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15:04 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане могут без проблем сменить управляющую компанию — жилнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). На сегодняшний день в Крыму сложился высококонкурентный рынок управляющих компаний, поэтому крымские собственники жилья могут без особых сложностей сменить управляющую организацию.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила начальник Инспекции по жилищному надзору Республики Крым — главного государственного жилищного инспектора РК Ирина Кондратюк на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Достаточно большая часть собственников жилья считают, что они попали в безвыходную ситуацию, потому что на той или иной территории, особенно в районах, где нет управляющих организаций или их мало, а имеющаяся управляющая организация не подлежит смене. Это ошибочное мнение. В Крыму 208 управляющих организаций, и выбирать управляющую компанию можно совершенно свободно», — заверила руководитель ведомства.

Она подчеркнула, что право смены управляющей компании закреплено Жилищным кодексом РФ. Согласно кодексу, собственники в любое время могут поменять как форму управления, так и управляющую организацию.

«Кроме того, учитывая, какая жесткая конкуренция сейчас развита на полуострове, мы с полной уверенностью можем утверждать, что руководители управляющих организаций с удовольствием приедут по приглашению председателей советов домов и расскажут, чем они могут понравиться коллективу собственников», — отметила Кондратюк.

По словам начальника Инспекции жилнадзора РК, процесс смены управляющей организации необходимо проводить путем проведения переговоров с руководителями управляющих компаний.

«Могу порекомендовать собственникам жилья активнее проводить переговоры. Директора идут на это охотно, потому что очень много руководителей заходят к нам и просят дома без управления», — заключила она.

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