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15:32 (мск), источник: Volga News

В СКС рассказали, почему абоненты не получили квитанции за июнь

«Самарские коммунальные системы» разъяснили ситуацию с доставкой платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения.

Как сообщают в пресс-службе компании, некоторым абонентам ООО «СКС» квитанции на оплату предоставленных услуг приходят с опозданием. Директор по сбытовой деятельности ООО «СКС» Елена Боева объяснила, с чем это связано и как правильно поступить абоненту в создавшейся ситуации.

«Основная причина — это внедрение нового программного обеспечения. Напомню, количество абонентов, которые получают прямую квитанцию ООО “СКС” в многоквартирных домах, приближается к 350 тыс. С помощью новой программы мы сможем выставлять квитанции быстрее и ликвидируем территориальную привязку наших абонентов к центрам обслуживания клиентов. Единая информационная база позволит абоненту получить необходимую услугу и информацию в любом центре».

Сообщается, что на 19 июля на новую систему переведено 292 тыс. абонентов. В течение августа-сентября 2017 процесс будет завершен, и проблема с задержкой доставки квитанций будет исключена.

Основная причина — это внедрение нового программного обеспечения. Количество абонентов, которые получают прямую квитанцию ООО “СКС” в многоквартирных домах, приближается к 350 тысячам.

«Если абонент не получил квитанцию до 10 числа, можно распечатать квитанцию с сайта ООО «СКС» (в разделе «личный кабинет») или оплатить по квитанции прошлого месяца. Если будут небольшие отклонения по сумме начисления, переплата или недоплата, то они будут учтены в следующем месяце. За это переживать не нужно, сообщают в ресурсоснабжающей организации.

Между тем, многие абоненты, особенно пенсионного возраста, беспокоятся, что задержка с оплатой отразится на компенсации. Кто в этом случае будет нести ответственность?

В компании отвечают, что если абонент своевременно оплатит ориентировочную сумму по предыдущей квитанции, то сможет без задержки получить компенсацию. Если все же до конца месяца оплатить не удастся, и оплата за водоснабжение от абонента поступит в следующем месяце, компенсация также будет впоследствии предоставлена.

«Я приношу свои искренние извинения за неудобства, с которыми иногда сталкиваются наши абоненты, — говорит Елена Боева. — Хочу заверить, что мы очень хотим сделать наше общение с жителями максимально прозрачным, доступным, легким и удобным для абонента».

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