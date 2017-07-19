В СКС рассказали, почему абоненты не получили квитанции за июнь
«Самарские коммунальные системы» разъяснили ситуацию с доставкой платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения.
«Самарские коммунальные системы» разъяснили ситуацию с доставкой платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения.
Как сообщают в
«Основная причина — это внедрение нового программного обеспечения. Напомню, количество абонентов, которые получают прямую квитанцию ООО “СКС” в многоквартирных домах, приближается к 350 тыс. С помощью новой программы мы сможем выставлять квитанции быстрее и ликвидируем территориальную привязку наших абонентов к центрам обслуживания клиентов. Единая информационная база позволит абоненту получить необходимую услугу и информацию в любом центре».
Сообщается, что на 19 июля на новую систему переведено 292 тыс. абонентов. В течение
«Если абонент не получил квитанцию до 10 числа, можно распечатать квитанцию с сайта ООО «СКС» (в разделе «личный кабинет») или оплатить по квитанции прошлого месяца. Если будут небольшие отклонения по сумме начисления, переплата или недоплата, то они будут учтены в следующем месяце. За это переживать не нужно, сообщают в ресурсоснабжающей организации.
Между тем, многие абоненты, особенно пенсионного возраста, беспокоятся, что задержка с оплатой отразится на компенсации. Кто в этом случае будет нести ответственность?
В компании отвечают, что если абонент своевременно оплатит ориентировочную сумму по предыдущей квитанции, то сможет без задержки получить компенсацию. Если все же до конца месяца оплатить не удастся, и оплата за водоснабжение от абонента поступит в следующем месяце, компенсация также будет впоследствии предоставлена.
«Я приношу свои искренние извинения за неудобства, с которыми иногда сталкиваются наши абоненты, — говорит Елена Боева. — Хочу заверить, что мы очень хотим сделать наше общение с жителями максимально прозрачным, доступным, легким и удобным для абонента».