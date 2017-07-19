В Дзержинском районе Перми строят бассейн
Пермякам предложили придумать для него название.
Пермякам предложили придумать для него название.
Новый бассейн строят в Дзержинском районе Перми. Он будет находится по улице Транспортной, 7 в микрорайоне Пролетарский.
Здание начали возводить ещё зимой. Сейчас каркас строения уже почти готов.
Открытие запланировано на конец 2018 года.
Как рассказали в
Пермякам предлагают самим придумать название для нового бассейна. Варианты можно отправлять на почту basseyn.proletarka@mail.ru.
Напомним, сейчас в Дзержинском районе города нет своего бассейна кроме того, который находится в детском саду в микрорайоне Парковый. Но заниматься плаванием в нём могут только дети дошкольного возраста и ученики начальной школы.