В Дзержинском районе Перми строят бассейн

Новый бассейн строят в Дзержинском районе Перми. Он будет находится по улице Транспортной, 7 в микрорайоне Пролетарский.

Здание начали возводить ещё зимой. Сейчас каркас строения уже почти готов.

Открытие запланировано на конец 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на первом этаже комплекса будут гардероб, зона рекреации, административные помещения и помещения для инженерного оборудования. На втором — бассейн с двумя чашами. Одна — для занятий детей, вторая размером 13,5 на 25 метров — для взрослых. Кроме того, в здании разместят спортзалы и сауну.

Пермякам предлагают самим придумать название для нового бассейна. Варианты можно отправлять на почту basseyn.proletarka@mail.ru.