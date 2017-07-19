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15:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Дзержинском районе Перми строят бассейн

Пермякам предложили придумать для него название.

Новый бассейн строят в Дзержинском районе Перми. Он будет находится по улице Транспортной, 7 в микрорайоне Пролетарский.

Здание начали возводить ещё зимой. Сейчас каркас строения уже почти готов.

Открытие запланировано на конец 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на первом этаже комплекса будут гардероб, зона рекреации, административные помещения и помещения для инженерного оборудования. На втором — бассейн с двумя чашами. Одна — для занятий детей, вторая размером 13,5 на 25 метров — для взрослых. Кроме того, в здании разместят спортзалы и сауну.

Пермякам предлагают самим придумать название для нового бассейна. Варианты можно отправлять на почту basseyn.proletarka@mail.ru.

Напомним, сейчас в Дзержинском районе города нет своего бассейна кроме того, который находится в детском саду в микрорайоне Парковый. Но заниматься плаванием в нём могут только дети дошкольного возраста и ученики начальной школы.

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