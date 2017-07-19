Жители Татарстана не торопятся платить транспортный налог

Источник: Аргументы и факты

В Татарстане подвели итоги исполнения консолидированного бюджета республики за 1 полугодие 2017 года. Среди основных налогов консолидированного бюджета РТ ведущее место с удельным весом в 38% занимает налог на прибыль года, сообщила пресс-служба правительства РТ. Сумма поступлений по этой статье составила 44,9 млрд рублей, отчитался министр финансов Республики Татарстан Радик Гайзатуллин. В структуре налога на прибыль по отраслям деятельности почти половина (46%) приходится на нефтегазовую сферу, 16% — химическое и нефтехимическое производство.

Что касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), за 1 полугодие 2017 года в консолидированный бюджет республики поступило 31,8 млрд. рублей. Рост составил 9% к аналогичному периоду прошлого года.

В большинстве муниципальных образований динамика по НДФЛ носит поступательный характер. Однако в 10 районах темпы роста налога за первое полугодие не достигли плановых показателей.

Следующим значимым для муниципальных районов налогом является земельный налог, поступления составили 3,8 млрд. рублей, это на 7% выше уровня прошлого года.

Радик Гайзатуллин сообщил, что транспортный налог поступил в размере 1 млрд. 53 млн. рублей. Динамика с прошлым годом положительная, но сумма недоимки по транспортному налогу на 1 июля 2017 года составила 1,3 млрд. рублей. Это 31% от общей суммы недоимки по всем налогам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17 процентов. Основную ее часть составляет задолженность физических лиц.

С учетом целевого характера налога, направляемого на дорожное строительство, глава Минфина РТ призвал усилить работу в вопросе сокращения задолженности по транспортному налогу.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал уделить особое внимание налогу на прибыль из-за ожидаемого снижения сборов в третьем квартале.