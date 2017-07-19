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15:15 (мск), источник: "Российская газета"

ФНС нашла нарушения на платных парковках Алушты

Специалисты УФНС России по Республике Крым и оперативники МВД России провели проверку платных парковок, которые начали работать в Алуште с начала июля на самых оживленных улицах курортного города.

За возможность без лимита времени припарковать машину на обочине возле аквариума, в Рабочем уголке и других многолюдных местах неизвестные люди в ярких жилетах начали требовать с автовладельцев по 300 рублей, не уточняя при этом, что есть и почасовой тариф — 46 рублей в час. Парковщики действуют согласно постановлению администрации Алушты от 7 июня 2017 года «О создании платных парковок на автомобильных дорогах местного значения».

За время рейда было проведено три проверки, и во всех случаях парковщики уличены в оказании услуг без применения контрольно-кассовой техники либо без бланков строгой отчетности. Малого того, люди в зеленых жилетах не смогли предоставить трудовые договоры с индивидуальным предпринимателем, который получает прибыль с парковок.

— Граждан возмутило повсеместное отсутствие на парковках кассовых чеков и существенная разница в стоимости одной и той же услуги на стоянках города, — прокомментировал результат проверки пресс-секретарь УФНС России по РК Евгений Нечепуренко. — Более того, анализ ситуации показал, что ИП, оказывающая услуги на парковках курорта, зарегистрировано во Владимирской области, соответственно налоги попадают в бюджет этого региона, минуя бюджетную систему Крыма. Нарушений в этом нет, но администрации города, казалось бы должны быть заинтересована в получении бюджетных доходов от платных парковок.

По фактам выявленных нарушений нарушений законодательства налоговики открыли дела по статье 14.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или наложение административных штрафов на должностных лиц в размере не менее 10 тысяч рублей, на юридических лиц — не менее 30 тысяч рублей.

Кстати, на следующий день после проверки налоговики Межрайонной ИФНС № 8 и полицейские установили факт неприменения контрольно-кассовой техники на стоянке в центре города: вместо кассового чека клиентам выдавали парковочный талон, не являющийся бланком строгой отчетности. Кроме того, при проверке разрешительных документов оказалось, что земельный участок, на котором функционирует автостоянка, предоставлен предприятию в аренду с целевым назначением — здравоохранение. Этой ситуацией уже занялись правоохранительные органы.

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