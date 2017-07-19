ФНС нашла нарушения на платных парковках Алушты
Специалисты УФНС России по Республике Крым и оперативники МВД России провели проверку платных парковок, которые начали работать в Алуште с начала июля на самых оживленных улицах курортного города.
Специалисты УФНС России по Республике Крым и оперативники МВД России провели проверку платных парковок, которые начали работать в Алуште с начала июля на самых оживленных улицах курортного города.
За возможность без лимита времени припарковать машину на обочине возле аквариума, в Рабочем уголке и других многолюдных местах неизвестные люди в ярких жилетах начали требовать с автовладельцев по 300 рублей, не уточняя при этом, что есть и почасовой тариф — 46 рублей в час. Парковщики действуют согласно постановлению администрации Алушты от 7 июня 2017 года «О создании платных парковок на автомобильных дорогах местного значения».
За время рейда было проведено три проверки, и во всех случаях парковщики уличены в оказании услуг без применения
— Граждан возмутило повсеместное отсутствие на парковках кассовых чеков и существенная разница в стоимости одной и той же услуги на стоянках города, — прокомментировал результат проверки
По фактам выявленных нарушений нарушений законодательства налоговики открыли дела по статье 14.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или наложение административных штрафов на должностных лиц в размере не менее 10 тысяч рублей, на юридических лиц — не менее 30 тысяч рублей.
Кстати, на следующий день после проверки налоговики Межрайонной ИФНС № 8 и полицейские установили факт неприменения