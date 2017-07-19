37 улиц Волгограда получат новое дорожное покрытие в этом году

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В связи с этим автомобилистов просят запастись терпением и быть готовыми к вынужденным ограничениям движения, сообщили ВДТВ в городской администрации.

Определены победители аукционов на дорожное восстановление 15 магистралей Волгограда. После заключения контрактов с дорожниками, комплексное обновление начнется на следующих улицах города:

— Рабоче-Крестьянская, Симбирская, Профсоюзная в Ворошиловском районе.

— проспект Металлургов в Краснооктябрьском районе.

— участок улицы Домостроителей от ул. Исторической до шоссе Авиаторов в Дзержинском районе.

— улица Льва Толстого в Советском районе.

— улицы Порт-Саида, Пушкина, Краснознаменская, Хиросимы (от Рокоссовского до железнодорожного путепровода), участок 7-й Гвардейской, Новороссийскую (от ул. Кубанской до ул. Голубинской), маршала Чуйкова, Глубокоовражную (от границы Ворошиловского района до ул. Володарского, ул. Гагарина), Советскую (после замены тепломагистрали и водопроводных сетей, восстановят дорожное полотно в границах улиц Краснознаменской и 7-й Гвардейской) в Центральном районе.

Комплексный подход к развитию дорожной сферы применяется в Волгограде уже третий год. Магистрали, восстановленные в 2015—2016 годах, перенесли зиму без серьезных повреждений, а незначительные изъяны дорожные компании устраняют за свой счет по гарантии, срок которой составляет 4 года.