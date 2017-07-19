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15:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

37 улиц Волгограда получат новое дорожное покрытие в этом году

15 дорожных объектов прибавятся к 22-м улицам, по которым уже проводят различные этапы обновления. Таким образом, в ближайшее время общее число городских улиц, где работает дорожная спецтехника, вырастет более чем в 1,5 раза.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В связи с этим автомобилистов просят запастись терпением и быть готовыми к вынужденным ограничениям движения, сообщили ВДТВ в городской администрации.

Определены победители аукционов на дорожное восстановление 15 магистралей Волгограда. После заключения контрактов с дорожниками, комплексное обновление начнется на следующих улицах города:

— Рабоче-Крестьянская, Симбирская, Профсоюзная в Ворошиловском районе.

— проспект Металлургов в Краснооктябрьском районе.

— участок улицы Домостроителей от ул. Исторической до шоссе Авиаторов в Дзержинском районе.

— улица Льва Толстого в Советском районе.

— улицы Порт-Саида, Пушкина, Краснознаменская, Хиросимы (от Рокоссовского до железнодорожного путепровода), участок 7-й Гвардейской, Новороссийскую (от ул. Кубанской до ул. Голубинской), маршала Чуйкова, Глубокоовражную (от границы Ворошиловского района до ул. Володарского, ул. Гагарина), Советскую (после замены тепломагистрали и водопроводных сетей, восстановят дорожное полотно в границах улиц Краснознаменской и 7-й Гвардейской) в Центральном районе.

Комплексный подход к развитию дорожной сферы применяется в Волгограде уже третий год. Магистрали, восстановленные в 2015—2016 годах, перенесли зиму без серьезных повреждений, а незначительные изъяны дорожные компании устраняют за свой счет по гарантии, срок которой составляет 4 года.

Напомним, что такое восстановление организовано и в этом году на магистралях Волгограда. В настоящее время в работе у дорожных компаний 22 улицы — ул. Елецкая, 39-й Гвардейской дивизии, Третья Продольная магистраль, набережная им. 62-й Армии, ул. Краснополянская, ул. Череповецкая, ул. им. Маршала Еременко — Вторая Продольная в Краснооктябрьском районе, Краснознаменская и другие объекты. На завершающем этапе работы на ул. Ленкоранской, Чарджуйской, Домостроителей в границах улиц Исторической и Краснополянской, Кубанской, Володарского, Азизбекова, Кубинской.

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