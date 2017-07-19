37 улиц Волгограда получат новое дорожное покрытие в этом году

В связи с этим автомобилистов просят запастись терпением и быть готовыми к вынужденным ограничениям движения, сообщили ВДТВ в городской администрации.
Определены победители аукционов на дорожное восстановление 15 магистралей Волгограда. После заключения контрактов с дорожниками, комплексное обновление начнется на следующих улицах города:
— Рабоче-Крестьянская, Симбирская, Профсоюзная в Ворошиловском районе.
— проспект Металлургов в Краснооктябрьском районе.
— участок улицы Домостроителей от ул. Исторической до шоссе Авиаторов в Дзержинском районе.
— улица Льва Толстого в Советском районе.
— улицы Порт-Саида, Пушкина, Краснознаменская, Хиросимы (от Рокоссовского до железнодорожного путепровода), участок 7-й Гвардейской, Новороссийскую (от ул. Кубанской до ул. Голубинской), маршала Чуйкова, Глубокоовражную (от границы Ворошиловского района до ул. Володарского, ул. Гагарина), Советскую (после замены тепломагистрали и водопроводных сетей, восстановят дорожное полотно в границах улиц Краснознаменской и 7-й Гвардейской) в Центральном районе.
Комплексный подход к развитию дорожной сферы применяется в Волгограде уже третий год. Магистрали, восстановленные в 2015—2016 годах, перенесли зиму без серьезных повреждений, а незначительные изъяны дорожные компании устраняют за свой счет по гарантии, срок которой составляет 4 года.
Напомним, что такое восстановление организовано и в этом году на магистралях Волгограда. В настоящее время в работе у дорожных компаний 22 улицы — ул. Елецкая, 39-й Гвардейской дивизии, Третья Продольная магистраль, набережная им. 62-й Армии, ул. Краснополянская, ул. Череповецкая, ул. им. Маршала Еременко — Вторая Продольная в Краснооктябрьском районе, Краснознаменская и другие объекты. На завершающем этапе работы на ул. Ленкоранской, Чарджуйской, Домостроителей в границах улиц Исторической и Краснополянской, Кубанской, Володарского, Азизбекова, Кубинской.