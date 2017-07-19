Несколько сотен лекарств стали дешевле

О снижении отпускной цены сообщили в Агентстве по лекарствам. В прошлом месяце авторизацию в Молдове выдали на 116 медицинских товаров. 70% из них произведены в странах ЕС. Кроме того, Агентство по лекарствам выдало разрешения на импорт 340 препаратов.