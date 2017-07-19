Не в пользу вкладчиков: в главном скандале ЕНПФ поставлена точка

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. Международный банк Азербайджана объявил о принятии плана реструктуризации.

Как сообщает пресс-служба банка, в голосовании приняли участие кредиторы, которым принадлежит 94,1% внешних обязательств.

Из трех возможных опций абсолютное большинство кредиторов (48,1%) проголосовало за обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте на новые облигации банка и государств.

Эта схема не дает практически никаких рисков, но и прибыли почти не приносит: согласно ей долг банка обменяют на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%.

Это значит, что 71,3 миллиарда тенге пенсионных денег казахстанцев инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции.

«Экономическая диверсия»

Как написано в законе о пенсионном обеспечении, казахстанцы могут претендовать на сумму с учетом инвестиционного дохода не ниже уровня инфляции. А так как инфляция в Казахстане титаническими усилиями Нацбанка кое-как удерживается в коридоре 6−8%, значит недополученный инвестиционный доход 15 лет подряд будут компенсировать из госбюджета.

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«Такую ситуацию нельзя описать словами «выгодно или не выгодно», здесь больше подходит словосочетание «экономическая диверсия», — прокомментировал ситуацию Sputnik Казахстан известный экономист Петр Своик.

Экономическая диверсия, по мнению экономиста, заключается в том, что деньги вкладываются в чужую экономику, тогда как своя нуждается в «длинных» и дешевых деньгах.

«Я исхожу из того, что вложение живых денег казахстанцев, извлеченных из фонда потребления, фактически из кармана работающего населения и отправка их за рубеж — это некий удар по внутренней экономике, — говорит Своик. — Если бы деньги не изымались, люди бы дополнительно получали к своей зарплате еще 10%, и эти деньги вышли бы на внутренний рынок, поощряя потребление и внутреннее производство».

Как объяснил Петр Своик, сама идея накопительной пенсионной системы заключается в том, что деньги изымаются из текущего фонда потребления и переводятся в фонд накопления, то есть инвестируются в увеличение производительных мощностей внутри страны. Тогда это выгодно экономике в целом и конкретному гражданину, так как отдача происходит за счет увеличения сил национальной экономики.

«А что сделал ЕНПФ? Взял деньги из фонда потребления, то есть из экономики страны и невыгодно вложил их в чужую экономику, в данном случае в азербайджанскую. Это и есть диверсия, если называть вещи своими именами, — говорит экономист. — И сейчас как некое достижение нам подают, что спасли, но на менее выгодных условиях. Говорить какие-то слова кроме ругательных здесь не приходится».