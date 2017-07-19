Ткачев пообещал существенное снижение цен на овощи к августу-сентябрю

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев объяснил резкий всплеск цен на овощи в июне холодной погодой и пообещал их существенное снижение к августу-сентябрю.

«Холодная погода и дожди отсрочили окончание посадки целого ряда овощей, прежде всего капусты, картофеля, моркови, что привело к более позднему вступлению в рынок отечественной продукции нового урожая. В результате типичный сезонный рост цен получил дополнительный всплеск в июне за счет непогоды», — заявил Ткачев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

По его словам, традиционно всплеск цен бывает в мае, когда собственная продукция в дефиците, объемы импортной продукции достигают максимума. В июне же, как правило, цены снижались.

«В текущем году цены стабилизировались только в конце июня, а по состоянию на 17 июля, когда на прилавках появился первый урожай с юга страны, снижение цен составило 7%. К августу-сентябрю цены на овощи будут существенно ниже и ситуация полностью стабилизируется», — заявил он.

Ткачев также сообщил, что, несмотря на потери, урожай овощей и фруктов сохранится на уровне прошлого года за счет строительства новых тепличных комплексов и вступления в плодоношение новых садов.

По его словам, чтобы в последующие годы минимизировать сезонные всплески цен, необходимо строить больше овощехранилищ, которые позволили бы до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию.

Так, в прошлом году в России было построено и модернизировано хранилищ общей мощностью 250 тыс. тонн единовременного хранения. Сейчас суммарная мощность картофеле- и овощехранилищ в РФ составляет порядка 7 млн тонн единовременного хранения, а нужно еще порядка 5 млн тонн.

Госпрограммой правительства предусмотрена господдержка строительства и модернизации хранилищ для картофеля, овощей и плодов. «До 2020 года мы намерены ввести еще порядка 2 млн тонн хранения, что позволит снизить дефицит хранения на 50%», — сказал министр.