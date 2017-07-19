Ткачев пообещал существенное снижение цен на овощи к августу-сентябрю
Всплеск цен в июне министр сельского хозяйства объяснил прохладной погодой.
Всплеск цен в июне министр сельского хозяйства объяснил прохладной погодой.
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев объяснил резкий всплеск цен на овощи в июне холодной погодой и пообещал их существенное снижение к
«Холодная погода и дожди отсрочили окончание посадки целого ряда овощей, прежде всего капусты, картофеля, моркови, что привело к более позднему вступлению в рынок отечественной продукции нового урожая. В результате типичный сезонный рост цен получил дополнительный всплеск в июне за счет непогоды», — заявил Ткачев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду.
По его словам, традиционно всплеск цен бывает в мае, когда собственная продукция в дефиците, объемы импортной продукции достигают максимума. В июне же, как правило, цены снижались.
«В текущем году цены стабилизировались только в конце июня, а по состоянию на 17 июля, когда на прилавках появился первый урожай с юга страны, снижение цен составило 7%. К
Ткачев также сообщил, что, несмотря на потери, урожай овощей и фруктов сохранится на уровне прошлого года за счет строительства новых тепличных комплексов и вступления в плодоношение новых садов.
По его словам, чтобы в последующие годы минимизировать сезонные всплески цен, необходимо строить больше овощехранилищ, которые позволили бы до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию.
Так, в прошлом году в России было построено и модернизировано хранилищ общей мощностью 250 тыс. тонн единовременного хранения. Сейчас суммарная мощность картофеле- и овощехранилищ в РФ составляет порядка 7 млн тонн единовременного хранения, а нужно еще порядка 5 млн тонн.
Госпрограммой правительства предусмотрена господдержка строительства и модернизации хранилищ для картофеля, овощей и плодов. «До 2020 года мы намерены ввести еще порядка 2 млн тонн хранения, что позволит снизить дефицит хранения на 50%», — сказал министр.
При этом министерство предполагает реализовывать программу не только за счет федерального и региональных бюджетов, но и привлекать внебюджетные источники за счет частных пенсионных фондов. Вопрос уже обсуждался с Минэкономразвития и Центробанком. По данным Росстата, в 2016 году РФ собрала 31,1 млн тонн овощей против 33,6 млн тонн в 2015 году.