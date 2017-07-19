Судебные приставы пополнили воронежский облбюджет на 100 млн рублей
За шесть месяцев сумма взысканий по штрафам на 45% превысила прошлогодние показатели.
За шесть месяцев сумма взысканий по штрафам на 45% превысила прошлогодние показатели.
Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов Воронежа перечислил в областной бюджет около 100 млн рублей в первой половине 2017 года. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) 18 июля.
Приставы взыскали эти деньги с горожан, исполнив 137 исполнительных производств. Сумма на 45% превысила показатели первой половины 2016 года. В том году судебные приставы пополнили областную казну на 69 млн рублей исполнив 107 тыс. исполнительных производств.
Часть должников лишились имущества, которые приставы арестовали и передали на реализацию, пополнив бюджет области на 1,3 млн рублей.
Ситуация со штрафами за нарушения ПДД ранее стала поводом для претензий прокуратуры к отделу судебных приставов по взысканию административных штрафов Воронежской области. Прокурорская проверка показала, что в области приставы не взыскали ряд крупных штрафов и не применили санкции против должников. Кстати, самыми злостными неплательщиками штрафов оказались владельцы дорогих иномарок.