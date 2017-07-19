На Среднем Урале «встряхнули» предприятия-должники
На которые жаловались Путину.
На которые жаловались Путину.
«Зарплатные» вопросы, заданные свердловчанами президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии», областной кабмин детально рассмотрел на совещании 19 июля.
«Основная цель региональных властей и всех федеральных органов власти на территории региона — это достойные условия жизни для граждан. На все случаи невыплаты заработной платы мы должны все вместе незамедлительно реагировать», — подчеркнул первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
Сотрудник одного из представительств Минобороны РФ, отвечающего за качество и приемку военной продукции на предприятиях ОПК, Александр Малодык пожаловался на существенное снижение доходов в последние 3 года.
В 2015 и 2016 годах зарплата «одного из самых высокооплачиваемых», по словам руководства, специалистов снижалась на 10% и достигла 31 000 рублей. Сотрудники с меньшим опытом работы и без добавок за секретность и вредность получают значительно меньше.
А. Орлов поручил выяснить, изменялся ли фонд оплаты труда в эти годы для данного военного представительства и проанализировать причины снижения зарплат. После этого вопрос будет передан в Министерство обороны РФ, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.
Сотрудники ООО «Эльмаш (УЭТМ)» посетовали на задержку выплат. Финдиректор предприятия Наталья Богданова рассказала, что текущая задолженность по зарплате составляет 14,5 миллиона рублей, но к 21 июля все получат расчет за июнь. Ситуация на предприятии стабильная — растет объем производства. Портфель заказов сформирован на 1,5 миллиарда рублей, что гарантирует загрузку на год вперед.
Заместитель прокурора области Дмитрий Чуличков напомнил, что за 23-миллионный долг перед работниками Уральского филиала ОАО «Дорожный
Минпромнауки предстоит рассмотреть возможность размещения нового производства на месте Саранинского завода
Первый
Обращения свердловчан врио главы региона Евгению Куйвашеву президент России Владимир Путин передал в ходе рабочей встречи 9 июля 2017 года. Глава региона отвел подчиненным две недели на решение проблем уральцев.