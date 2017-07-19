На Среднем Урале «встряхнули» предприятия-должники

Источник: УралИнформБюро

«Зарплатные» вопросы, заданные свердловчанами президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии», областной кабмин детально рассмотрел на совещании 19 июля.

«Основная цель региональных властей и всех федеральных органов власти на территории региона — это достойные условия жизни для граждан. На все случаи невыплаты заработной платы мы должны все вместе незамедлительно реагировать», — подчеркнул первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

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Сотрудник одного из представительств Минобороны РФ, отвечающего за качество и приемку военной продукции на предприятиях ОПК, Александр Малодык пожаловался на существенное снижение доходов в последние 3 года.

В 2015 и 2016 годах зарплата «одного из самых высокооплачиваемых», по словам руководства, специалистов снижалась на 10% и достигла 31 000 рублей. Сотрудники с меньшим опытом работы и без добавок за секретность и вредность получают значительно меньше.

А. Орлов поручил выяснить, изменялся ли фонд оплаты труда в эти годы для данного военного представительства и проанализировать причины снижения зарплат. После этого вопрос будет передан в Министерство обороны РФ, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

Сотрудники ООО «Эльмаш (УЭТМ)» посетовали на задержку выплат. Финдиректор предприятия Наталья Богданова рассказала, что текущая задолженность по зарплате составляет 14,5 миллиона рублей, но к 21 июля все получат расчет за июнь. Ситуация на предприятии стабильная — растет объем производства. Портфель заказов сформирован на 1,5 миллиарда рублей, что гарантирует загрузку на год вперед.

Заместитель прокурора области Дмитрий Чуличков напомнил, что за 23-миллионный долг перед работниками Уральского филиала ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГипродорНИИ», который был признан банкротом в 2016 году, руководству предприятия грозит уголовная ответственность. «Возможно, после возбуждения уголовного дела и активизации следственных действий, деньги найдутся», — отметил он.

Минпромнауки предстоит рассмотреть возможность размещения нового производства на месте Саранинского завода кузнечно-прессового оборудования. Предприятие прекратило работу в 2011 году, а его сотрудники вынуждены искать работу в других населенных пунктах.

Первый вице-губернатор А. Орлов отметил, что после вмешательства областных властей и надзорных ведомств 133 работника Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий получили 9,8 миллиона «зарплатных» рублей. Долг перед остальными погашается по мере установления их местоположения.