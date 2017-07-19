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17:02 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах участникам реновации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации, внесенный в нижнюю палату одним из авторов закона о реновации — депутатом Николаем Гончаром («Единая Россия»).

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Законопроект в том числе подразумевает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) разницы между стоимостью полученной квартиры и старой. Таким образом, участники программы реновации не будут оплачивать налог в размере 13% от разницы в стоимости их старой и новой квартиры.

«Мы неоднократно говорили, что жители Москвы не получат никакого дополнительного обременения в виде налогообложения НДФЛ», — сказал Гончар.

Он пояснил, что стоимость квартиры, получаемой в рамках программы реновации, существенно выше прежней квартиры участников программы.

Законопроект принимается, чтобы у граждан не возникло никаких проблем с налоговыми органами, подчеркнул депутат.

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Также, согласно принятому законопроекту, ранее созданный фонд содействия реновации жилищного фонда в городе Москве не признается налогоплательщиком и, таким образом, освобождается от уплаты налога на прибыль и НДС.

По мнению автора законопроекта, эти предложения будут способствовать эффективной реализации фондом программы реновации и защите жилищных прав граждан.

При этом в случае вступления закона в силу эти нормы будут распространяться не только на Москву, но и на другие регионы, где может быть запущена программа реновации, сообщил Гончар. По его словам, выпадающие доходы бюджета от принимаемых налоговых льгот будут «небольшими».

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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