Работники предприятия «Железная дорога Молдовы» выходят на протесты

— Мы не получали зарплату в течении последних 5 месяцев. Подобные ситуации происходят уже три года. Мы не имеем на что жить, а администрация лишь обещает решить проблему. Требуем, чтобы нам выплатили зарплату до 20 августа, — заявила одна из протестующих.