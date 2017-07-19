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17:01 (мск), источник: Actualitati.md

Работники предприятия «Железная дорога Молдовы» выходят на протесты

Задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия Железная Дорога Молдовы вынуждают последних выходить на протесты.

Источник: Actualitati.md

Порядка 50 сотрудников Депо города Унгены выступили вчера с протестами перед главным зданием Железной дороги в Кишиневе.

— Мы не получали зарплату в течении последних 5 месяцев. Подобные ситуации происходят уже три года. Мы не имеем на что жить, а администрация лишь обещает решить проблему. Требуем, чтобы нам выплатили зарплату до 20 августа, — заявила одна из протестующих.

В свою очередь, администрация Железной дороги Молдовы, заявляет, что оплата труда сотрудников задерживается из-за нехватки финансов. Выплату денег администрация никак не комментирует.

Actualitati.md следит за развитием событий.

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Работники предприятия "Железная дорога Молдовы" выходят на протесты
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