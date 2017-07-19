Работники предприятия «Железная дорога Молдовы» выходят на протесты
Задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия Железная Дорога Молдовы вынуждают последних выходить на протесты.
Задолженности по зарплате перед сотрудниками предприятия Железная Дорога Молдовы вынуждают последних выходить на протесты.
Порядка 50 сотрудников Депо города Унгены выступили вчера с протестами перед главным зданием Железной дороги в Кишиневе.
— Мы не получали зарплату в течении последних 5 месяцев. Подобные ситуации происходят уже три года. Мы не имеем на что жить, а администрация лишь обещает решить проблему. Требуем, чтобы нам выплатили зарплату до 20 августа, — заявила одна из протестующих.
В свою очередь, администрация Железной дороги Молдовы, заявляет, что оплата труда сотрудников задерживается
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