Законопроект об ответственности соцсетей заново внесут в Госдуму

Источник: РИА "Новости"

Авторы неоднократно заявляли о том, что их инициатива во многом является калькой с немецкого закона. Копирование положений зарубежного законодательства вряд ли может быть эффективно в рамках российской правовой системы. В итоге депутаты решили учесть это и, изменив текст законопроекта, перевнести его в более подходящем для российского правового поля виде. Леонид Левин председатель комитета Государственной Думы по информационной политике

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Он сообщил, что в этой связи «комитет считает необходимым в случае, если это решение поддержит Совет Государственной Думы, отправить скорректированный законопроект в короткую рассылку и сохранить его в повестке завтрашнего пленарного заседания».

Кроме того, Левин отметил, что комитет с момента внесения законопроекта в Госдуму внимательно изучал многочисленные замечания членов Экспертного совета, «большинство из которых носят критический характер».

«Часто звучало мнение, что инициатива вовсе не реализуема в рамках российского правового поля», — добавил он. «Именно поэтому мы, как и правительство, ограничились только поддержкой самой концепции законопроекта, подчеркивая, что он требует серьезнейшей доработки ко второму чтению. Эта позиция была услышана авторами проекта федерального закона, которые обратились в комитет с просьбой о перевнесении законопроекта с учетом его корректировки», — сказал председатель комитета.

Замечания к законопроекту

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи накануне рассматривал данную инициативу.

После этого Левин назвал необходимым включение в законопроект норм о последовательности административных процедур подачи заявления о противоправной информации пользователем и сроков рассмотрения таких заявлений операторами социальной сети. Так, в частности, необходимо ввести возможность судебного обжалования пользователями соцсетей решения операторов соцсетей по ограничению доступа к соответствующей информации.

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По словам Левина, необходимо исключить возможности для спекуляций на нормах, предлагаемых в законопроекте, в частности, возможности блокировки страниц, к примеру, общественных деятелей.

Также комитет отметил, что было бы целесообразно соотнести определение оператора соцсети, предлагаемое законопроектом, с уже действующим определением организатора распространения информации, «поскольку предлагаемая редакция вводит регулирование не только для социальных сетей, но и для иных организаторов распространения информации (электронная почта и т. д. )».