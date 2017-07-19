Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью больного раком Задорнова
9 вредных советов загорающим
Порошенко призвал Грузию объединить усилия с Украиной
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Семейная драма звезды Comedy Woman растрогала всю студию 1 канала
СМИ: Питерцы сметают все в финских магазинах
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
На Украине 3 теплохода с 350 людьми сели на мель – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Машины смертников «Исламского государства»
17:30 (мск), источник: Интерфакс

Законопроект об ответственности соцсетей заново внесут в Госдуму

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Авторы законопроекта об ответственности соцсетей за отказ удалить противоправный контент решили снова внести его в Госдуму после корректировки, сообщил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Источник: РИА "Новости"
Авторы неоднократно заявляли о том, что их инициатива во многом является калькой с немецкого закона. Копирование положений зарубежного законодательства вряд ли может быть эффективно в рамках российской правовой системы. В итоге депутаты решили учесть это и, изменив текст законопроекта, перевнести его в более подходящем для российского правового поля виде.
Леонид Левин
председатель комитета Государственной Думы по информационной политике
Читайте также
«ВКонтакте»: дополнительные ограничительные меры для соцсетей избыточны и неисполнимы

Он сообщил, что в этой связи «комитет считает необходимым в случае, если это решение поддержит Совет Государственной Думы, отправить скорректированный законопроект в короткую рассылку и сохранить его в повестке завтрашнего пленарного заседания».

Кроме того, Левин отметил, что комитет с момента внесения законопроекта в Госдуму внимательно изучал многочисленные замечания членов Экспертного совета, «большинство из которых носят критический характер».

«Часто звучало мнение, что инициатива вовсе не реализуема в рамках российского правового поля», — добавил он. «Именно поэтому мы, как и правительство, ограничились только поддержкой самой концепции законопроекта, подчеркивая, что он требует серьезнейшей доработки ко второму чтению. Эта позиция была услышана авторами проекта федерального закона, которые обратились в комитет с просьбой о перевнесении законопроекта с учетом его корректировки», — сказал председатель комитета.

Справка
Соцсети хотят обязать удалять «противоправный контент» по заявлению пользователей. Это как?Госдума рассматривает законопроект, который сильно усложняет жизнь социальным сетям и мессенджерам

Замечания к законопроекту

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи накануне рассматривал данную инициативу.

После этого Левин назвал необходимым включение в законопроект норм о последовательности административных процедур подачи заявления о противоправной информации пользователем и сроков рассмотрения таких заявлений операторами социальной сети. Так, в частности, необходимо ввести возможность судебного обжалования пользователями соцсетей решения операторов соцсетей по ограничению доступа к соответствующей информации.

Читайте также
Госдума одобрила во II чтении законопроект о мессенджерах

По словам Левина, необходимо исключить возможности для спекуляций на нормах, предлагаемых в законопроекте, в частности, возможности блокировки страниц, к примеру, общественных деятелей.

Также комитет отметил, что было бы целесообразно соотнести определение оператора соцсети, предлагаемое законопроектом, с уже действующим определением организатора распространения информации, «поскольку предлагаемая редакция вводит регулирование не только для социальных сетей, но и для иных организаторов распространения информации (электронная почта и т. д.)».

Инициатива, обязывающая организаторов соцсетей ограничивать доступ или удалять распространяемую в соцсети противоправную информацию, внесена в Госдуму депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевским. Боярский на заседании во вторник отметил, что идеи для данного проекта закона взяты из действующего в Германии законодательства.

Комментарии
1
roman naumov
Лучше бы турникеты, на выходе с электричек запретили, люди пути переходят, толпа чуть ли не сваливается с пирона, в очереди. Сердце кровью обливается, видя в какой стране я живу, лишь бы ограничить свободу, лишь бы поиметь власть. А о людях ни кто не думает. То в соц сети по паспорту регистрацию ввести, то в вай фай, Я хочу жить в свободной стране, материться на страницах своего блога, и не видеть того бардака который происходит вокруг меня...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Ткачев пообещал снижение цен на овощи к августу-сентябрю
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь