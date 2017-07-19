В 2018 году курортный сбор в Крыму не превысит 50 рублей — Черняк

Источник: РИА "Новости"

«В федеральном законе прописано, что размер сбора первый год составит от нуля копеек до 50 рублей. Со второго года и в последующие годы — от нуля копеек до 100 рублей. Сколько будет составлять сбор в Крыму, будет сейчас решаться. Это может быть любая сумма в тех размерах и в тех границах, которые я назвал», — отметил парламентарий.

При этом Черняк подчеркнул, что взимание курортного сбора будет производиться только в объектах размещения.

«Ни на автовокзалах, ни в билетах, ни в музеях, ни еще где-либо сбор проводиться не будет», — заверил он.

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Как рассказал глава профильного комитета, после окончательного завершения процедуры принятия федерального закона в Крыму начнется разработка соответствующего субъектового закона, где будет прописан механизм взимания курортного сбора и прочие аспекты данного процесса.

«В первый год 30% от всех собранных средств будут использовать региональные власти, то есть Совет министров, 70% — муниципальные образования. Со второго года и в последующие годы все сто процентов курортного сбора будут идти в бюджеты муниципальных образований», — отметил Черняк.

По его словам, местные власти смогут расходовать эти средства исключительно на развитие туристической инфраструктуры своих муниципалитетов.

«Это так называемые “несгораемые деньги”, то есть в конце года они не будут обнуляться. Их можно аккумулировать на более серьезные вещи. Этот эксперимент готовился именно для того, чтобы дать возможность муниципальным образованиям получить дополнительные средства, которые пойдут на развитие инфраструктуры, начиная от лавочек и озеленения, заканчивая крупными проектами», — добавил депутат Госсовета.

При этом одним из наиболее сложных моментов при введении механизма курортного сбора, по мнению Черняка, будет вывод из «тени» объектов размещения.

«К этим “теневым” объектам приезжают люди, отдыхают, оставляют у них деньги, но, к сожалению, эти объекты не участвуют в жизни муниципалитетов. Большинство из них мало того что оплачивают коммунальные услуги по тарифам как для частных лиц, так еще и не участвуют в развитии пляжей и парковых зон», — пояснил глава парламентского комитета.

Как сообщалось, Госдума на пленарном заседании 19 июля приняла в третьем чтении закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный Правительством РФ.

Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.