Дорога Дубки-Левадки готова на четверть — генподрядчик

Строители завершили установку оборудования асфальтобетонного завода производительностью до 200 тонн асфальта в час, который был передислоцирован в Крым с материка. В настоящее время они заняты устройством линии электроснабжения, в августе завод планируется запустить в работу.

В пресс-службе уточнили, что строительство новой трассы идет круглосуточно в соответствии с графиком выполнения работ. Ранее генподрядчик заасфальтировал около километра новой дороги, к концу июля дорожники подготовят под асфальтирование еще один участок такой же протяженности. В соответствии с поставленными заказчиком задачами к концу года планируется завести под асфальт 4 км новой магистрали.

В строительстве дороги задействованы более 220 единиц дорожно-строительной техники (самосвалы, экскаваторы, карьерный комбайн, бульдозеры, грейдеры, катки, погрузчики, скреперы и комбинированные дорожные машины) и более 300 дорожников. «Выездные совещания с участием заказчика, генподрядчика, проектных и субподрядных организаций проходят еженедельно. Динамика и сроки строительства, технологии работ контролируются надзорными органами и службами заказчика», — уточнили в пресс-службе генподрядчика.

Длина дороги на участке Дубки-Левадки составит 9,1 км (с транспортной развязкой).

«Объездное транспортное кольцо в обход Симферополя разгрузит городские магистрали от транзитного транспорта, сохранит экологию и дорожное покрытие улиц крымской столицы. Реализация данного проекта станет очередным этапом развития транспортной инфраструктуры Крымского полуострова и построения в регионе современной автодорожной сети», — отметили в пресс-службе «Сибавтобана».