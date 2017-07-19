Дорога Дубки-Левадки готова на четверть — генподрядчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). Работы по строительству автомобильной дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). Работы по строительству автомобильной дороги
Строители завершили установку оборудования асфальтобетонного завода производительностью до 200 тонн асфальта в час, который был передислоцирован в Крым с материка. В настоящее время они заняты устройством линии электроснабжения, в августе завод планируется запустить в работу.
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В строительстве дороги задействованы более 220 единиц
Длина дороги на участке
«Объездное транспортное кольцо в обход Симферополя разгрузит городские магистрали от транзитного транспорта, сохранит экологию и дорожное покрытие улиц крымской столицы. Реализация данного проекта станет очередным этапом развития транспортной инфраструктуры Крымского полуострова и построения в регионе современной автодорожной сети», — отметили в
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), четырехполосную дорогу первой категории