Воронежец вернул в федеральный бюджет 12,5 млн рублей неуплаченных налогов

Следователи прекратили уголовное дело в отношении 53-летнего учредителя сельскохозяйственного общества. Воронежец вернул в бюджет РФ более 12,5 млн рублей. Мужчина задолжал около 9,5 млн налогов на доходы физлиц, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 19 июля.



По данным следствия, мужчина в личных целях не перечислял в бюджет НДФЛ с 1 мая 2014 года по 30 сентября 2016 года. Удержанными деньгами он рассчитывался с заказчиками, поставщиками и подрядчиками, погашал кредиты. Налоговой агент также платил зарплату себе как единственному учредителю.



Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере»). Ущерб бюджету РФ (с учетом пеней и штрафов) составил 12,5 млн рублей.



Подозреваемый возместил ущерб в полном объеме. Следователи установили, что ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело прекратили.