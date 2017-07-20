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08:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец вернул в федеральный бюджет 12,5 млн рублей неуплаченных налогов

Мужчина 2 года не перечислял доходы физлиц.

Источник: РИА "Воронеж"

Следователи прекратили уголовное дело в отношении 53-летнего учредителя сельскохозяйственного общества. Воронежец вернул в бюджет РФ более 12,5 млн рублей. Мужчина задолжал около 9,5 млн налогов на доходы физлиц, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 19 июля.

По данным следствия, мужчина в личных целях не перечислял в бюджет НДФЛ с 1 мая 2014 года по 30 сентября 2016 года. Удержанными деньгами он рассчитывался с заказчиками, поставщиками и подрядчиками, погашал кредиты. Налоговой агент также платил зарплату себе как единственному учредителю.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере»). Ущерб бюджету РФ (с учетом пеней и штрафов) составил 12,5 млн рублей.

Подозреваемый возместил ущерб в полном объеме. Следователи установили, что ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело прекратили.

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