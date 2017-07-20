В Воронежской области на две недели позже начали убирать ранние зерновые

Источник: РИА Новости

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только в воскресенье, 16 июля. Ход полевых работ в области стал основной темой встречи губернатора Алексея Гордеева с заместителем председателя правительства Воронежской области Виктором Логвиновым.

«На этой неделе сельскохозяйственные товаропроизводители 11 районов области приступили к уборке ранних зерновых культур… В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10−14 дней позже среднемноголетних», — говорится в сообщении.

Сейчас средняя урожайность составляет, по данным облправительства, 37,9 центнера с гектара. Наивысшая урожайность по зерновым отмечается в Подгоренском районе — 51,5 центнера с гектара. По предварительным данным, качество намолоченного зерна соответствует 4 и 5 классам. В 2016 году на эту дату было обмолочено 165 тысяч гектаров, намолочено 574 тысяч тонн зерна при урожайности 34,7 центнера с гектара.