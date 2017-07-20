В Самаре с подрядчика за некачественный ремонт дома взыщут ущерб

Во вторник, 18 июля, Глава Самары Олег Фурсов совершил объезд Самарского района, в ходе которого оценил ход работ по благоустройству общественных зон, ремонту дорожного полотна, а также посетил дворовые территории, сообщает администрация областного центра.

Посетив двор дома № 129 по улице Куйбышева, Олег Фурсов обратил внимание, что двор выглядит очень ухоженным. Его жители дружно поддерживают в нем порядок, высаживают цветы. Активисты попросили главу города помочь заасфальтировать участок дворовой территории, на котором в дождливые дни скапливается вода. Олег Фурсов поручил главе администрации Самарского района Максиму Харитонову проработать вопрос о возможности выделения средств из районного бюджета на эти цели.

Жители пожаловались главе города на некачественный ремонт фасада. Он был проведен в 2014 году, но уже сейчас со стен здания сыпется штукатурка и краска.

Олег Фурсов резко раскритиковал подрядчиков, выполнявших ремонт фасада.

«Необходимо официально оформить претензии к организации, выполнявшей работы, и взыскать с нее ущерб», — заявил глава Самары.

Также, Олег Фурсов посетил двор дома № 109 по улице Куйбышева. Его жители активно участвуют в благоустройстве территории, поэтому двор одним из первых попал в федеральную программу «Комфортная городская среда». Проект ремонта двора уже готов, работы будут проведены в текущем году.

Конечной точкой объезда стала администрация Самарского района. Там было проведено совещание по подготовке района к мундиалю.

На совещании обсудили ход ремонта дорог и благоустройства общественных пространств, рассмотрены вопросы работы объектов потребительского рынка. Подводя итоги, Глава Самары сделал ряд замечаний по организации ремонтных работ на дорогах.