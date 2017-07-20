В Самаре с подрядчика за некачественный ремонт дома взыщут ущерб
В этом году в рамках федеральной программы в Самаре будет отремонтировано 196 дворовых территорий.
В этом году в рамках федеральной программы в Самаре будет отремонтировано 196 дворовых территорий.
Во вторник, 18 июля, Глава Самары Олег Фурсов совершил объезд Самарского района, в ходе которого оценил ход работ по благоустройству общественных зон, ремонту дорожного полотна, а также посетил дворовые территории, сообщает администрация областного центра.
Посетив двор дома № 129 по улице Куйбышева, Олег Фурсов обратил внимание, что двор выглядит очень ухоженным. Его жители дружно поддерживают в нем порядок, высаживают цветы. Активисты попросили главу города помочь заасфальтировать участок дворовой территории, на котором в дождливые дни скапливается вода. Олег Фурсов поручил главе администрации Самарского района Максиму Харитонову проработать вопрос о возможности выделения средств из районного бюджета на эти цели.
Жители пожаловались главе города на некачественный ремонт фасада. Он был проведен в 2014 году, но уже сейчас со стен здания сыпется штукатурка и краска.
Олег Фурсов резко раскритиковал подрядчиков, выполнявших ремонт фасада.
«Необходимо официально оформить претензии к организации, выполнявшей работы, и взыскать с нее ущерб», — заявил глава Самары.
Также, Олег Фурсов посетил двор дома № 109 по улице Куйбышева. Его жители активно участвуют в благоустройстве территории, поэтому двор одним из первых попал в федеральную программу «Комфортная городская среда». Проект ремонта двора уже готов, работы будут проведены в текущем году.
Конечной точкой объезда стала администрация Самарского района. Там было проведено совещание по подготовке района к мундиалю.
На совещании обсудили ход ремонта дорог и благоустройства общественных пространств, рассмотрены вопросы работы объектов потребительского рынка. Подводя итоги, Глава Самары сделал ряд замечаний по организации ремонтных работ на дорогах.
«Подрядчики взяли на себя санитарное содержание дороги на время ремонта, но не осуществляют за ними должного ухода. Прошу управляющих микрорайонами занять принципиальную позицию в этом вопросе и обо всех фактах сообщать в районную администрацию и