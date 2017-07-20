Обрушившийся из-за ливней мост не успевают восстановить к 20 июля
Работы обещают закончить через неделю.
Работы обещают закончить через неделю.
В Пермском крае продолжают восстанавливать участок трассы и моста, который обрушился
Работы обещали завершить к 20 июля, но не успели.
Как сообщает
Строители уже закончили устройство заборной стенки моста и струенаправляющей конструкции из шпунта. Монтаж плит завершат сегодня, 19 июля. После этого потребуется ещё три дня на укрепление конструкции и пару дней на укладку асфальта.
После пересмотра проекта восстановления участка трассы, комиссия решила увеличить пропускную способность мостового перехода в два раза.
В министерстве природных ресурсов Пермского края напомнили, что подъем воды в реке Юг 7 июля произошел в результате дождевого паводка и дополнительных попусков воды через гидротехнические сооружения каскада прудов в поселках Юг и Звёздный. Это сделали, чтобы не допустить переполнения пруда в Звёздном и прорыва плотины.
Кстати, 19 июля МЧС Пермского края объявило об очередном штормовом предупреждении (подробнее).