Обрушившийся из-за ливней мост не успевают восстановить к 20 июля

В Пермском крае продолжают восстанавливать участок трассы и моста, который обрушился из-за проливных ливней.

Работы обещали завершить к 20 июля, но не успели.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», окончание срока работ по восстановлению поврежденного участка федеральной трассы Пермь-Екатеринбург откладывается на 5−6 дней.

Строители уже закончили устройство заборной стенки моста и струенаправляющей конструкции из шпунта. Монтаж плит завершат сегодня, 19 июля. После этого потребуется ещё три дня на укрепление конструкции и пару дней на укладку асфальта.

После пересмотра проекта восстановления участка трассы, комиссия решила увеличить пропускную способность мостового перехода в два раза.

В министерстве природных ресурсов Пермского края напомнили, что подъем воды в реке Юг 7 июля произошел в результате дождевого паводка и дополнительных попусков воды через гидротехнические сооружения каскада прудов в поселках Юг и Звёздный. Это сделали, чтобы не допустить переполнения пруда в Звёздном и прорыва плотины.