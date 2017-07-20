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07:26 (мск), источник: "Российская газета"

Уральцы настороженно отнеслись к платежной карте «Мир»

В ответ на вопрос, часто ли покупатели расплачиваются картой «Мир», продавец смотрит недоуменно: «А что это?» Диалог происходит в одном из самых крупных торговых центров Екатеринбурга. Что уж говорить о точках далеко за пределами ЕКАДа — Гарях или Таборах, где львиная доля населения до сих пор предпочитает наличку пластику. И не потому, что такие дремучие: просто эквайринг в богом забытых районах часто не работает.

Источник: "Российская газета"

Принуждение к «Миру»

Между тем с «Миром» скоро предстоит познакомиться более чем половине населения региона. С 1 июля карту национальной платежной системы в обязательном порядке должны получать все устраивающиеся на работу в бюджетные учреждения, студенты и те, кто выходит на пенсию. Через год, к 1 июля 2018-го, в их число вольются остальные бюджетники, а к 2020 году — все пенсионеры. К слову, последних в регионе 1,4 миллиона, то есть треть населения. Альтернативы нет: зарплатный и пенсионный счета будут привязаны только к «Миру», разве что пожелаешь получать деньги наличными в кассе.

Среди крупнейших банков, которые уже выпускают новые карты, — Райффайзенбанк, Россельхозбанк, МДМ банк, Связь-банк, СМП-Банк, ВТБ, Газпромбанк, банк «Россия» и другие. Так, только Сбербанк выпустил на Среднем Урале около 100 тысяч карт, из них 93,5 тысячи — для бюджетников. ВТБ эмитировал 27 тысяч карт. Обобщить данные по всем уральским кредитным учреждениям, как отмечает замначальника Уральского ГУ Банка России Татьяна Ильина, можно будет к концу июля. В стране в целом выпущено уже свыше десяти миллионов карт. По некоторым оценкам, к 2020 году армия держателей «Мира» в Свердловской области достигнет 2,7 миллиона человек, в России — 70 миллионов.

Пока россияне довольно настороженно относятся к новой карте, поскольку не обладают достаточной информацией о ней.

Многих просто раздражает «обязаловка», поэтому внедрение национальной платежной системы ее потенциальные потребители окрестили «принуждением к «Миру».

— Конечно, пока «Мир» нельзя рассматривать как сугубо рыночный продукт, — отмечает доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела Уральского государственного экономического университета Евгений Стрельников. — Национальная платежная система важна для финансовой безопасности страны. Ненормально, что в России не было единого отечественного платежного продукта. Все отчетливо осознали это три года назад, в период введения санкций. Но, если рассматривать «Мир» с позиций потребителя, изъянов у него пока немало — национальной платежной карте еще только предстоит доказать свою состоятельность на рынке.

Худой «Мир» лучше?

Как рассказали «РГ» в Сбербанке и ВТБ24, добровольно решается на «Мир» пока крайне ограниченное число потребителей. Чаще это те, кто отправляется на отдых в Крым, где нет возможности пользоваться пластиком других платежных систем. Неудивительно, что этот субъект РФ в передовиках по внедрению «Мира» — там на руках у населения уже миллион карт.

Главный их изъян на сегодня — можно расплатиться далеко не во всех магазинах, точках общепита, заправках и т. д.

— К системе уже подключились все крупные продуктовые торговые сети, включая региональные, можно пользоваться практически любым банкоматом, — отмечает Татьяна Ильина, — но в небольших торговых точках пока действительно нет такой возможности, как и во многих интернет-магазинах.

Однако к 1 октября все торговые предприятия с выручкой более 40 миллионов рублей в год обязаны подключиться к системе.

Многие пенсионеры опасаются, что средства с карты могут легко снять мошенники. Для них психологически важно держать в руках бумажные деньги

— Бизнес, конечно, тоже не особенно рад «Миру», — говорит Евгений Стрельников. — Да, в перспективе это обеспечит поток клиентов: бюджетники, студенты и пенсионеры — пусть не самая богатая часть покупателей, зато приносящая стабильный, постоянный доход ретейлу и сфере обслуживания. Но установка дополнительного оборудования стоит денег, чтобы оно окупилось, должно пройти время. Поэтому без принудительных мер со стороны государства не обошлось.

К слову, в целом система безналичных расчетов физических лиц в России до сих пор недостаточно развита: в общем объеме они составляют 56 процентов. Цифра растет, но медленно. Как отмечает Евгений Стрельников, пенсионеры в массе своей боятся пользоваться картами, опасаясь, что средства могут легко снять мошенники. Для них психологически важно держать в руках бумажные деньги. По данным аналитиков, только 20 процентов пенсионеров свободно и спокойно обращаются с пластиком. Именно поэтому и при переходе на «Мир» пожилым людям предложен выбор — получать деньги наличными или пользоваться картой.

Кстати, и молодым людям 17−25 лет пластик не нужен, но уже по другой причине: они для совершения покупок активно используют смартфоны.

Поезжайте с «Миром»…

Еще один недостаток «Мира» — картой нельзя расплатиться за границей. Коммерческий директор Национальной системы платежных карт Сергей Радченков несколько дней назад в ходе пресс-конференции успокаивал журналистов:

— Во-первых, за границу у нас выезжает не более 10 процентов населения, во-вторых, на этот случай выпущены так называемые кобейджинговые карты (связанные с основной. — Прим.ред.). Уже есть договоренности с японской JCB, с армянской ArCa, идут переговоры с платежными системами других стран. В перспективе «Мир» расширит зону своего влияния за границей, — обнадежил он.

Евгений Стрельников считает, что перспективы триумфального шествия «Мира» по миру на самом деле пока иллюзорны.

— Чтобы нашей национальной картой можно было запросто расплатиться всюду, нужны договоренности с каждым кредитным учреждением за рубежом, а это невероятно сложная задача. Не случайно у США ушло не менее 40 лет на становление платежной системы, и она продолжает совершенствоваться. Мы же в самом начале пути. Директивным путем действовать не получится, тут нас может поддержать разве что пара-тройка стран: Белоруссия, Казахстан. С остальными не выйдет, так что кобейджинговые карты будут действовать локально. За границу надежнее выезжать с Visa или MasterCard, — резюмировал финансовый аналитик.

«Мирная» революция

С точки зрения потенциальных клиентов у карт «Мир» имеется и такой изъян: нет системы кэшбэк, не предоставляются скидки и бонусы, как при пользовании другими картами.

— Пока не действуют, — парирует Сергей Радченков. — В перспективе все заработает. Дайте встать на ноги. То, что задумано, на самом деле можно назвать «Мирной» революцией. Многое предстоит сделать в технологическом плане, а также изменить сознание людей.

Пока потребители, если есть выбор, предпочитают другие платежные системы. Да и, несмотря на обязательное прикрепление бюджетников и пенсионеров к «Миру», у них остается возможность продолжать пользоваться имеющимися картами, скажем, перекинув деньги с «Мира». Запретить это гражданам нельзя. А что делать с банками, которые уже навострились автоматом переводить деньги с «мирного» счета на другой для удобства клиентов, в правительстве РФ пока не решили.

И все-таки практически все аналитики убеждены: «Мир» необходим. Ибо есть вещи, которые невозможно рассматривать с сугубо рыночных позиций, в их числе национальная финансовая безопасность. Однако «Миру», который пришел на рынок, когда все ниши уже были заняты, предстоит бороться за свое место под солнцем.

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