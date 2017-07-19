«Борщевой набор» на Южном Урале подорожал на четверть

Действительно, цены на некоторые товары резко подскочили. В Кургане в прошлом году в это время кило молодой картошки можно было купить за 15−20 рублей, нынче самая дешевая по 29 рублей — продается в магазинах, а на рынке и вовсе по 40−45. Но больше всего удивляет белокочанная капуста. Две недели назад килограмм стоил 50−60 рублей, сейчас цена несколько снизилась, но все равно близка к 30−35 рублям. На челябинском продуктовом рынке стоимость капусты в начале июля превышала 60 рублей, картофеля — 42, к концу месяца опустилась до 35 и 25 рублей соответственно, но все равно это выше уровня прошлого года. Продавцы возводят глаза к небу: видите, мол, погода какая… Радуйтесь, что вообще что-то выросло. Хотя для той же капусты дождь, говорят, не помеха.

— На 2−3 недели запаздывает сезонное снижение цен, что вызвано отсрочкой в сборе урожая из-за затяжной весны и холодного лета, — говорит куратор проекта «Народный контроль» в Челябинской области Вадим Воробей. — Стоимость отдельных ингредиентов «борщевого набора» на четверть выше, чем год назад, особенно высока цена на капусту, которая традиционно завозится в больших объемах из Казахстана и Узбекистана. Примерно месяц назад поставки резко снизились.

— Из разговора с поставщиками выяснилось, что закупочная цена в Казахстане за белокочанную доходила до 60 рублей за килограмм, если прибавить затраты на доставку и хранение, в торговые сети товар поступит уже по 80 рублей за кило, — ведет подсчет начальник отдела надзора за обеспечением карантина растений Ольга Ширяева.

Официальных данных о гибели урожая в Казахстане у ведомства нет, поэтому эксперты не исключают вероятность «капустных» спекуляций на рынке. Заметим, что с другими овощами ничего подобного не происходит, хотя огурцы и томаты в этом году завозятся из Татарстана, картофель — из Египта.

Впрочем, по словам гендиректора Центрального рынка Челябинска Максима Дворецкова, ситуация гораздо проще, чем кажется: в прошлом году многие перекупщики чуть не прогорели, сделав ставку на реализацию овощей и столкнувшись с перепроизводством. В этом году они снизили объемы. Как только покупательский спрос пошел вверх, все кинулись заказывать товар оптом, создав искусственный ажиотаж.

Однако не все можно списать на импорт и перекупщиков. В Курганской области уже созрела своя капуста ранних сортов. Руководитель овощеводческого хозяйства Александр Немиров, к примеру, работает напрямую с крупными торговыми сетями и отпускает оптовикам продукцию в зависимости от транспортного плеча по 10−14 рублей за килограмм. Так что причину дороговизны надо искать в рознице.

— Неудачный сезон, конечно, сказался на удорожании овощей, но ничего страшного пока не произошло: с начала года инфляция составила 102,1 процента, в 2016-м была ровно 102, — комментирует заместитель руководителя-начальник отдела госстатистики по Курганской области Свердловскстата Константин Пугин.