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07:24 (мск), источник: "Российская газета"

На Среднем Урале сохранили льготу по налогу на движимое имущество

На Среднем Урале все-таки предоставят бизнесу льготы по налогу на движимое имущество. Разработкой соответствующего законопроекта займется региональное правительство, к обсуждениям планируется привлечь и руководителей крупнейших предприятий.

Как отмечают в департаменте информполитики губернатора, специалисты оценят вклад в социально-экономическое развитие региона каждого претендента на льготы. Каким образом — пока не уточняется.

По словам врио главы области Евгения Куйвашева, предприятия должны выполнять все соцобязательства перед сотрудниками. Непременным условием является увеличение средней зарплаты, особенно в линейке рабочих и инженеров. Кроме того, высвободившиеся средства должны вкладываться в техперевооружение.

Напомним, с 1 января 2018 года ранее действовавшая по всей стране льгота по налогу на движимое имущество организаций переносится на региональный уровень. Это значит, что субъекты будут сами решать, предоставлять ее бизнесу или нет. Решение довольно сложное: если льготу сохранить, бюджет недополучит доходы, если же отменить, можно спровоцировать отток капитала.

По предварительным расчетам, в 2018 году 50 крупнейших предприятий Свердловской области выплатят 31,6 миллиарда рублей налогов. Льгота по налогу на движимое имущество для них составит 3,9 миллиарда. При этом инвестировать в основные фонды бизнес обещает 77 миллиардов. То есть на один рубль льготы придется 20 рублей инвестиций.

Между тем председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Владимир Терешков не исключает, что нулевая ставка для всех организаций будет действовать только в 2018-м. В будущем, возможно, внедрят переменную шкалу налогообложения.

Справка «РГ».

Согласно с НК РФ юрлица рассчитывают налог на движимое имущество по ставке 2,2 процента. Регионы вправе утверждать свои ставки, но не выше федеральной. Кроме того, можно вводить дифференцированные ставки по категориям налогоплательщика.

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