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22:33 (мск), источник: "Российская газета"

Уральские санврачи забраковали пятую часть мяса в магазинах

Пятая часть мясной продукции на прилавках свердловских магазинов некачественная. К такому выводу пришли специалисты областного управления Роспотребнадзора, проанализировавшие результаты проверок во 2-м квартале этого года.

Образцы консервов, колбас и деликатесов исследовали по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По первому критерию неудовлетворительные результаты показали 16,8 процента проб, а по второму — 19 процентов. Так, в колбасных изделиях обнаружены растительный белок, каррагинан, гуаровая камедь, не указанные на упаковке. А в некоторых консервах санитарные врачи нашли вместо мяса грубую соединительную ткань, хрящи, сухожилия и кровеносные сосуды.

— Мы проверяли мясо как в крупных сетевых магазинах, так и в мелких розничных. Нарушения есть везде. Так что нельзя сказать, где продают более качественные товары, а где — менее. Фальсификация, то есть несоответствие реального состава тому, что значится на упаковке, — это претензия к производителю, а не к продавцу, — прокомментировала «РГ» специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Продукцию, не соответствующую нормативным требованиям, изъяли из оборота. Надзорное ведомство обязало магазины, допустившие нарушения, выплатить штрафы на общую сумму 2,75 миллиона рублей.

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