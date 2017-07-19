Уральские санврачи забраковали пятую часть мяса в магазинах

Образцы консервов, колбас и деликатесов исследовали по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По первому критерию неудовлетворительные результаты показали 16,8 процента проб, а по второму — 19 процентов. Так, в колбасных изделиях обнаружены растительный белок, каррагинан, гуаровая камедь, не указанные на упаковке. А в некоторых консервах санитарные врачи нашли вместо мяса грубую соединительную ткань, хрящи, сухожилия и кровеносные сосуды.

— Мы проверяли мясо как в крупных сетевых магазинах, так и в мелких розничных. Нарушения есть везде. Так что нельзя сказать, где продают более качественные товары, а где — менее. Фальсификация, то есть несоответствие реального состава тому, что значится на упаковке, — это претензия к производителю, а не к продавцу, — прокомментировала «РГ» специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.