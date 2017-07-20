Вклад частного бизнеса в экономику Беларуси сокращается
Сокращение экономических показателей частного бизнеса обусловлено кризисом и, соответственно, количественным сокращением субъектов этого бизнеса.
Сокращение экономических показателей частного бизнеса обусловлено кризисом и, соответственно, количественным сокращением субъектов этого бизнеса.
Если удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в основных экономических показателях развития Беларуси в 2013 году составлял 25,1%, то в 2016 — 23,7%.
Кроме того, если удельный вес индивидуальных предпринимателей в белорусской экономике в 2013 году составлял 4%, то в 2016 году — 3%.
Об этом свидетельствуют данные статистического сборника «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, 2017», подготовленного Белстатом.
Сократился и оборот внешней торговли товарами субъектов малого и среднего предпринимательства. Если в 2013 году он составлял 29,9 млрд долларов, то в 2016 году — 21,8 млрд долларов.
Оборот внешней торговли товарами, осуществляемый индивидуальными предпринимателями, уменьшился с 700 млн долларов до 500 млн долларов.
При этом экспорт товаров субъектами малого и среднего предпринимательства снизился с 14 млрд долларов в 2013 году, до 10,7 млрд в 2016 году.
Упал и импорт. В 2013 году он составлял 15,9 млрд долларов, в 2016 — 11,1 млрд долларов.
По сравнению с 2013 годом сократилось и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей.
Если в 2013 году микро-, малых и средних организаций, занимающихся частным бизнесом в Беларуси насчитывалось 111 112, то в 2016 году их стало 107 382.
В то же время численность индивидуальных предпринимателей в Беларуси уменьшилось с 248 546 человек до 235 995 человек. Таким образом, сокращение составило 12,5 тысяч ИП.