Вклад частного бизнеса в экономику Беларуси сокращается

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Если удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в основных экономических показателях развития Беларуси в 2013 году составлял 25,1%, то в 2016 — 23,7%.

Кроме того, если удельный вес индивидуальных предпринимателей в белорусской экономике в 2013 году составлял 4%, то в 2016 году — 3%.

Об этом свидетельствуют данные статистического сборника «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, 2017», подготовленного Белстатом.

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Сократился и оборот внешней торговли товарами субъектов малого и среднего предпринимательства. Если в 2013 году он составлял 29,9 млрд долларов, то в 2016 году — 21,8 млрд долларов.

Оборот внешней торговли товарами, осуществляемый индивидуальными предпринимателями, уменьшился с 700 млн долларов до 500 млн долларов.

При этом экспорт товаров субъектами малого и среднего предпринимательства снизился с 14 млрд долларов в 2013 году, до 10,7 млрд в 2016 году.

Упал и импорт. В 2013 году он составлял 15,9 млрд долларов, в 2016 — 11,1 млрд долларов.

По сравнению с 2013 годом сократилось и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей.

Если в 2013 году микро-, малых и средних организаций, занимающихся частным бизнесом в Беларуси насчитывалось 111 112, то в 2016 году их стало 107 382.