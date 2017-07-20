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10:22 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Новые законодательные механизмы помогут решить проблему обманутых дольщиков

Сергей Собянин поблагодарил депутатов Государственной Думы за принятие законопроектов о дополнительной защите прав участников долевого строительства.

До 1 августа по каждому проблемному объекту в Москве будет создана дорожная карта, сообщил он в ходе встречи с представителями нижней палаты парламента по вопросам защиты прав участников долевого строительства.

Я очень благодарен Государственной Думе, которая так активно взялась за проблему дольщиков, встречается с широким кругом людей, которые пострадали при долевом строительстве, разрабатывает и активно принимает необходимое законодательство. Я знаю, что в Государственной Думе во втором чтении принят закон, который мы долго ждем, я имею в виду и дольщиков, и органы государственной власти, которые занимаются этой проблемой.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

«Без тех механизмов, которые сегодня в проекте закона заложены, решать эти проблемы чрезвычайно сложно. Хотя уже много принято нормативных актов: и закон, и постановление Правительства Российской Федерации, но тем не менее найти решение в каждом конкретном случае крайне и крайне сложно», — сказал Сергей Собянин.

По его словам, в столице насчитывается около 15 тысяч обманутых дольщиков, которые вложили средства в строительство недвижимости. «В Москве до 2011 года было порядка 40 проблемных строек. Всего около 15 тысяч обманутых дольщиков мы имеем с того периода строительства. Из них 11 тысячам дольщикам мы проблему закрыли. Еще остается около четырех тысяч, вопрос по 1,9 тысячи дольщиков находится в процессе решения», — отметил Мэр Москвы.

По поручению Президента дорожная карта по каждому проблемному объекту будет направлена в Министерство строительства Российской Федерации. «И мы сами, с применением сил, возможных методов понуждения застройщиков к решению этой проблемы, будем заниматься. Я имею в виду и судебные, и уголовные преследования с помощью наших коллег в правоохранительных органах, экономические стимулы для того, чтобы закончить строительство, и организационные, конечно. Так что надеюсь, все эти проблемы так или иначе будут решены», — сказал Сергей Собянин.

Заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев рассказал, что в Думе прошли парламентские слушания, на которых присутствовали более 200 обманутых дольщиков из 20 регионов.

Он отметил, что в других городах наблюдается отрицательная тенденция — количество обманутых дольщиков растет, и столичный опыт был полезен при решении этой проблемы в стране. «Опыт Москвы для нас особенно интересен. Он содержит хорошую практику. И даже те цифры, которые вы назвали», — отметил Владимир Васильев.

Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев обозначил направления, которые необходимо обсуждать, по мнению рабочей группы по защите прав участников долевого строительства, созданной в Госдуме.

Это такое мошенническое явление, как лжедольщики. То есть когда на достраивающихся объектах, на уже проданных местах появляются люди, которые тоже предъявляют какие-то претензии.
Николай Николаев
Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

«Это вопросы, связанные с так называемым двойным банкротством застройщиков, это вопросы, связанные с тем, что есть уже такие, что называется, застаревшие проблемы, которые в рамках существующей застройки уже не решить, им нужны точечные, ручные решения», — отметил он.

В свою очередь член рабочей группы Лора Митт поблагодарила Сергея Собянина за встречу: «Спасибо большое за предоставленную возможность с вами встретиться — это очень важно для нас. Поскольку объекты долгостроя у нас одни из самых сложных в реализации. Без вашего участия мы ту проблему не решим».

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