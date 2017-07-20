АСВ решило не останавливать выплаты вкладчикам банка «Югра» после протеста Генпрокуратуры

Источник: Агентство «Москва»

Сегодня Генпрокуратура вынесла протест ЦБ в связи с назначением временной администрации в «Югре» и предложила остановить выплату страхового возмещения.

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ЦБ ввел временную администрацию в банк «Югра» сроком на полгода 10 июля 2017 года. Объем страховых выплат составляет 169,2 млрд руб. Агентами по возмещению выбраны Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, ФК «Открытие» и «Уралсиб». Начало выплаты страхового возмещения было назначено на 20 июля.

Возмещению подлежат вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей в объеме не более 1,4 млн руб.