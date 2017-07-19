Стресс-протест
Действия ЦБ в отношении банка «Югра» не прошли проверку в Генпрокуратуре.
Действия ЦБ в отношении банка «Югра» не прошли проверку в Генпрокуратуре.
Накануне старта страховых выплат вкладчикам банка «Югра» в ситуацию неожиданно вмешалась Генпрокуратура (ГП). Она сочла введение в банке временной администрации и моратория на выплаты кредиторам необоснованными и предложила отменить их, а также приостановить выплату страховок. По данным «Ъ», поздно вечером 19 июля Агентство по страхованию вкладов разослало
Генпрокуратура направила в ЦБ протест на его приказы о введении в банк «Югра» временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов (меры реализованы 10 июля). По мнению прокуроров, законных оснований (записаны в ст. 189.10 закона «О банкротстве») для действий регулятора не было — банк не допустил снижения капитала более чем на 30% в сравнении с предыдущими 12 месяцами, не нарушил обязательные нормативы и комитет банковского надзора ЦБ не утверждал план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по предупреждению банкротства банка.
Такие выводы содержатся в письмах, направленных 19 июля главе ЦБ Эльвире Набиуллиной за подписью заместителя генерального прокурора Владимира Малиновского (есть в распоряжении «Ъ»). В тот же день Генпрокуратура опубликовала соответствующие сообщения.
Ведомство потребовала от ЦБ отменить приказ о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком и на период рассмотрения протеста приостановить ее полномочия и отменить страховые выплаты, которые были назначены на сегодня.
По закону о прокуратуре (ст. 23) протест подлежит обязательному рассмотрению в течение десяти дней, однако в исключительных случаях срок может быть сокращен. На ответ ЦБ прокуроры отвели два дня — до 21 июля. В ЦБ подтвердили получение документов: «В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами». В АСВ не ответили на запрос «Ъ».
Как выяснил «Ъ», реакция на протесты оказалась незамедлительной: уже поздно вечером 19 июля
По закону АСВ и ЦБ могли не приостанавливать выплаты, считают юристы. По словам партнера компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, самим фактом вынесения протеста действие акта ЦБ не приостанавливается — ЦБ обязан рассмотреть протест и дать на него ответ. «Разумеется, ЦБ может не согласиться с протестом, приведя соответствующие доводы, таким образом, АСВ вправе начать выплаты вкладчикам, — уточнил господин Дубов.— Впрочем, прокуратура, если ее не убедят доводы ЦБ, может подать в суд».
До сих пор Генпрокуратура, хотя периодически и критиковала действия Банка России и АСВ по надзору за банковским сектором, открыто никогда не вмешивалась в решения регулятора о назначении временной администрации или отзыве лицензии — даже в действительно громких случаях.
Однако после вмешательства Генпрокуратуры ситуация вокруг «Югры» стала еще более неопределенной.
На рынке говорили о серьезных проблемах в «Югре» больше года и решение ЦБ не удивило ни банкиров, ни экспертов. Но с аргументацией позиции регулятора могут возникнуть проблемы. Исходно ЦБ ссылался на ряд причин: подозрение в недостоверности отчетности, манипуляции с вкладами и игнорирование предписаний по доформированию резервов на «десятки миллиардов рублей».
Однако пока в отчетности «Югры» (во вторник на сайте ЦБ была опубликована отчетность на 1 июля) эти нарушения не прослеживаются, не нарушал банк и нормативов. Таким образом, формальных оснований для радикальных действий в виде введения временной администрации, исходя из публичной информации, не было.
Однако эксперты считают, что развернуть ситуацию Генпрокуратура не сможет. «Возможно, владельцы банка хотят отсрочить начало выплат вкладчикам и решить
Юлия Локшина, Ксения Дементьева, Юлия Полякова