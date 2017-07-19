Стресс-протест

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Накануне старта страховых выплат вкладчикам банка «Югра» в ситуацию неожиданно вмешалась Генпрокуратура (ГП). Она сочла введение в банке временной администрации и моратория на выплаты кредиторам необоснованными и предложила отменить их, а также приостановить выплату страховок. По данным «Ъ», поздно вечером 19 июля Агентство по страхованию вкладов разослало банкам-агентам письмо о срочной приостановке выплат. Это первый случай открытого протеста ГП против введения ЦБ в банк временной администрации. По мнению экспертов, демарш вряд ли развернет ситуацию, но может обеспечит владельцам банка окно для «решения других вопросов», в частности, временный доступ к его активам.

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Генпрокуратура направила в ЦБ протест на его приказы о введении в банк «Югра» временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов (меры реализованы 10 июля). По мнению прокуроров, законных оснований (записаны в ст. 189.10 закона «О банкротстве») для действий регулятора не было — банк не допустил снижения капитала более чем на 30% в сравнении с предыдущими 12 месяцами, не нарушил обязательные нормативы и комитет банковского надзора ЦБ не утверждал план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по предупреждению банкротства банка.

Такие выводы содержатся в письмах, направленных 19 июля главе ЦБ Эльвире Набиуллиной за подписью заместителя генерального прокурора Владимира Малиновского (есть в распоряжении «Ъ»). В тот же день Генпрокуратура опубликовала соответствующие сообщения.



Ведомство потребовала от ЦБ отменить приказ о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком и на период рассмотрения протеста приостановить ее полномочия и отменить страховые выплаты, которые были назначены на сегодня.



По закону о прокуратуре (ст. 23) протест подлежит обязательному рассмотрению в течение десяти дней, однако в исключительных случаях срок может быть сокращен. На ответ ЦБ прокуроры отвели два дня — до 21 июля. В ЦБ подтвердили получение документов: «В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами». В АСВ не ответили на запрос «Ъ».

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Как выяснил «Ъ», реакция на протесты оказалась незамедлительной: уже поздно вечером 19 июля банки-агенты получили срочное письмо от АСВ (за три часа до начала первых выплат). В нем сказано, что страховые выплаты вкладчикам «Югры», назначенные на 20 июля (на четыре дня раньше традиционного срока), приостанавливаются из-за предписаний Генпрокуратуры в адрес ЦБ. В результате 260 тыс. вкладчиков, объем страховой ответственности перед которыми достигает 173 млрд руб., ожидает неприятный сюрприз. Официально о приостановке выплат объявлено не было.



По закону АСВ и ЦБ могли не приостанавливать выплаты, считают юристы. По словам партнера компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, самим фактом вынесения протеста действие акта ЦБ не приостанавливается — ЦБ обязан рассмотреть протест и дать на него ответ. «Разумеется, ЦБ может не согласиться с протестом, приведя соответствующие доводы, таким образом, АСВ вправе начать выплаты вкладчикам, — уточнил господин Дубов.— Впрочем, прокуратура, если ее не убедят доводы ЦБ, может подать в суд».

Это первый случай открытого конфликта ведомства с ЦБ.

До сих пор Генпрокуратура, хотя периодически и критиковала действия Банка России и АСВ по надзору за банковским сектором, открыто никогда не вмешивалась в решения регулятора о назначении временной администрации или отзыве лицензии — даже в действительно громких случаях.

В ситуации с «Югрой» немаловажную роль мог сыграть денежный вопрос — выплаты должны стать крупнейшим страховым случаем в истории российского рынка.

Однако после вмешательства Генпрокуратуры ситуация вокруг «Югры» стала еще более неопределенной.



На рынке говорили о серьезных проблемах в «Югре» больше года и решение ЦБ не удивило ни банкиров, ни экспертов. Но с аргументацией позиции регулятора могут возникнуть проблемы. Исходно ЦБ ссылался на ряд причин: подозрение в недостоверности отчетности, манипуляции с вкладами и игнорирование предписаний по доформированию резервов на «десятки миллиардов рублей».

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Однако пока в отчетности «Югры» (во вторник на сайте ЦБ была опубликована отчетность на 1 июля) эти нарушения не прослеживаются, не нарушал банк и нормативов. Таким образом, формальных оснований для радикальных действий в виде введения временной администрации, исходя из публичной информации, не было.