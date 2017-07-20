В Хабаровском крае — рост туристического потока

«По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия компании, занятые в сфере туризма, смогут реализовать услуг на сумму свыше 496 млн рублей. Гостиницы, хостелы и другие средства размещения получат около 1,2 млрд рублей. Сегодня на региональном рынке работают 215 туркомпаниий, в отрасли заняты около шести тысяч человек», — отметила начальник отдела управления по туризму министерства культуры края Валентина Неретина. В регионе активно идет работа по классификации гостиниц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Так, звездность с начала года получили гостиницы «Верба», «Зарина», «Ерофей», хостел «Бренсон», подана заявка на классификацию хостела «Какаду». На данный момент «звезды» в регионе имеют 13 гостиниц — это больше половины от общего количества имеющих звездность гостиниц на территории Дальневосточного федерального округа.



В Хабаровске ведется строительство трех современных гостиниц уровня 3 и 4 звезды общим объемом номерного фонда 400 единиц, в том числе отеля всемирно известной сети «Hilton» на 186 номеров. Общий объем вложений составит 2,6 млрд рублей, срок ввода объектов в строй — 2018−2019 годы.



Кстати, президент России Владимир Путин 19 июля подписал закон «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса РФ в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа».



Согласно новому закону, с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, получат нулевую ставку на прибыль. Перечень видов деятельности, на которые распространится действие законопроекта, будет установлен правительством РФ. В первую очередь, ожидается, что преференции коснутся гостиниц.