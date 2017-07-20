В Хабаровском крае — рост туристического потока
За первое полугодие регион посетили 13 тыс иностранцев.
За первое полугодие регион посетили 13 тыс иностранцев.
За первое полугодие Хабаровский край посетили 13 тыс иностранцев — на 4 тыс больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия компании, занятые в сфере туризма, смогут реализовать услуг на сумму свыше 496 млн рублей. Гостиницы, хостелы и другие средства размещения получат около 1,2 млрд рублей. Сегодня на региональном рынке работают 215 туркомпаниий, в отрасли заняты около шести тысяч человек», — отметила начальник отдела управления по туризму министерства культуры края Валентина Неретина. В регионе активно идет работа по классификации гостиниц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
В Хабаровске ведется строительство трех современных гостиниц уровня 3 и 4 звезды общим объемом номерного фонда 400 единиц, в том числе отеля всемирно известной сети «Hilton» на 186 номеров. Общий объем вложений составит 2,6 млрд рублей, срок ввода объектов в строй — 2018−2019 годы.
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