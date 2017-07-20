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04:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Расходы по ОДН будут считать по-новому

Расходы по ОДН будут считать по-новому.

В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла законопроект по распределению расходов на ОДН, сообщает ИА «Дейта.ру». Законопроект устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учета потребления энергоресурсов над региональными нормативами. То есть если многоквартирный дом оснащен коллективными приборами учета, размер расходов на оплату потребленных на ОДН коммунальных ресурсов, определяемый, исходя из нормативов, подлежит перерасчету исходя из показаний прибора учета.

Иные способы расчета можно выбирать в случае принятия общим собранием собственников решения об определении указанных расходов. Как пояснила помощник депутата Госдума Бориса Гладких Алина Снитко, одним из главных способов является расчет, исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного прибора учета в порядке, установленном Правительством РФ, а также исходя из показаний общедомового прибора учета по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.

Также иной способ перерасчета можно выбирать, если многоквартирный дом оснащен автоматизированной информационно-измерительной системой учета потребления коммунальных ресурсов и услуг, при условии обеспечения этой системой одномоментного снятия показаний.

Актуальность законопроекта подтверждается многочисленными обращениями граждан. Ситуация с ОДН в том виде, в котором она сегодня представлена, не устраивает добросовестных потребителей коммунальных услуг в доме. Напомним, что в случае, когда в многоквартирном доме предоставляются некачественные услуги ЖКХ, то россияне могут за них не платить. Такое постановление принял 13 июля пленум Верховного суда России по вопросам судебных споров в сфере ЖКХ.

Екатерина Брязгунова.

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