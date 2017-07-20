Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Что нового в лечении псориаза
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Как отдыхают российские знаменитости
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
РФ перехватили сверхзвуковую крылатую ракету – СМИ
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Машины смертников «Исламского государства»
08:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе сегодня состоится ярмарка вакансий предприятий общепита и торговли

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе сегодня состоится ярмарка вакансий предприятий сферы общественного питания, а также оптовой и розничной торговли.

В числе предлагаемых соискателям вакантных мест — администратор, юрист, бухгалтер, водитель автомобиля, грузчик, директор магазина, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, технолог кондитерского производства, упаковщик, электрик и электрогазосварщик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В Госдуме предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Россия завоевала пятое золото на ЧМ по водным видам спорта
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь