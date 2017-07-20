Москва выделит деньги на самую проблемную дорогу Владивостока

Улица Капитана Шефнера во Владивостоке вошла в перечень объектов, которые планируется отремонтировать в следующем году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на информацию муниципалитета. Как сообщил сегодня заместитель главы краевого центра Леонид Вильчинский, здесь появится новое дорожное покрытие.

Также в ходе ремонтных работ планируется отремонтировать систему ливневой канализации. Здесь же появятся благоустроенные тротуары с леерным ограждением.

Подъём с улицы Светланской на проспект Красоты забетонировали в 90-х, во времена правления Виктора Черепкова. Бетонка отчасти разгрузила городской трафик, но в периоды летних тайфунов и в зимние снегопады автомобилисты сильно рискуют. Сейчас данный участок не выдерживает никакой критики.

«В настоящее время администрация города поддерживает этот участок улично-дорожной сети аварийно-восстановительным ремонтом ввиду ограниченного бюджета. Однако спуск нуждается в комплексном ремонте», — рассказал Вильчинский.

Сейчас во Владивостоке ведётся ремонт городских улиц по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», которая рассчитана до 2025 года. Контролирующие органы формируют перечень объектов, планируемых к ремонту в 2018 году.