Москва выделит деньги на самую проблемную дорогу Владивостока
Участок с проспекта Красоты на Светланскую ждёт грандиозная реконструкция.
Участок с проспекта Красоты на Светланскую ждёт грандиозная реконструкция.
Улица Капитана Шефнера во Владивостоке вошла в перечень объектов, которые планируется отремонтировать в следующем году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на информацию муниципалитета. Как сообщил сегодня заместитель главы краевого центра Леонид Вильчинский, здесь появится новое дорожное покрытие.
Также в ходе ремонтных работ планируется отремонтировать систему ливневой канализации. Здесь же появятся благоустроенные тротуары с леерным ограждением.
Подъём с улицы Светланской на проспект Красоты забетонировали в 90-х, во времена правления Виктора Черепкова. Бетонка отчасти разгрузила городской трафик, но в периоды летних тайфунов и в зимние снегопады автомобилисты сильно рискуют. Сейчас данный участок не выдерживает никакой критики.
«В настоящее время администрация города поддерживает этот участок
Сейчас во Владивостоке ведётся ремонт городских улиц по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», которая рассчитана до 2025 года. Контролирующие органы формируют перечень объектов, планируемых к ремонту в 2018 году.
«Мы включили улицу Капитана Шефнера в перечень объектов на следующий год. В ходе ремонтных работ планируем восстановить систему ливневой канализации, пешеходные зоны и дорожное покрытие. Дорогу сделают с бетонным основанием и покрытием из высокопрочного асфальтобетона. Опыт строительства подобных дорог у нас уже есть», — резюмировал замглавы Владивостока.