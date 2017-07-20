Сэкономить на 12 тоннах говядины пытались в Приморье
В Приморье водитель перевозил тонны говядины с нарушением температурного режима, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в
В Приморье водитель перевозил тонны говядины с нарушением температурного режима, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в
На 265 километре трассы
При осмотре машины выяснилось, что водитель в течение 5 часов перевозил 12 тонн говядины с нарушением температурного режима. Датчик показывал температуру -15 градусов, а температура в рефрижераторной установке по закону должна составлять — 18 градусов. Подобные действия водители обычно предпринимают
Сотрудник управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области составил на нарушителя административный протокол, что влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Виктор Бруевич.