Сэкономить на 12 тоннах говядины пытались в Приморье

Сотрудник управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области составил на нарушителя административный протокол, что влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.