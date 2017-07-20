Красноярские многоэтажки готовят к зиме

Этому дому больше 40 лет. В порядок его приводит целая бригада строителей. Работы в разгаре не только здесь: управляющая компания «Жилфонд» восстановила уже 42 подъезда, 8,5 тысяч квадратных метров кровли, 7 км электросетей и многое другое. Контроль за выполнением осуществляют не только представители управдома, но и сами жители. Подрядчик самостоятельно устраняет недочёты, если недолжным образом справился с задачей.



«Когда нам делали отмостку, хоть я и не техник, но прочитала, как должно быть, и возымело действие — переделывали», — рассказала представитель совета дома Надежда Привалихина.



Специалисты «Жилфонда» при составлении списка работ указывают жильцам на слабые места, которым требуется первоочередное внимание — электрика, трубы. Особое внимание сейчас уделяется и подготовке к зиме. В этом подвале на правобережье поменяли систему канализации, возраст которой 40 лет.



«Подготовка к отопительному сезону на домах завершена практически на 93%. 1982 дома мы подготовили, проверили, опрессовали, промыли, замкнули тепловые контуры. Дома готовы к сдаче и получению паспортов готовности к отопительному сезону», — сообщил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.



Работы выполняются силами 70-ти подрядных организация. Ремонтная кампания продолжается, и по заявлению «Жилфонда», идёт по плану.





Владимир БОГОМОЛОВ



