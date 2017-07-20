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06:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Электробусы появятся на красноярских дорогах в конце этого года

Новинку запустят в тестовом режиме.

Источник: РИА "Новости"

В конце этого года на красноярские дороги выйдут электробусы. Первоначально их запустят в тестовом режиме, после чего выпустят на маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.

По словам представителей ведомства, стоимость одного электробуса значительно выше троллейбуса и автобуса. Однако новинка быстро окупится из-за небольших расходов на электричество. Кроме того, электрические автобусы бесшумны, удобны в управлении и легко заряжаются.

«За электробусами будущее, это очень актуально для нашего города. Сейчас прорабатываются различные варианты приобретения электробусов: возможно, это будет производитель или инвестор, который этой темой заинтересуется, либо бюджет. Этот вопрос обсуждается со всеми заинтересованными сторонами. К зиме электробус появится в городе, потому что именно в зимних условиях его необходимо протестировать», — рассказала журналистам пресс-секретарь Минтранса Алена Лунева.

Вопрос о появлении в Красноярске электробусов поднимался еще в марте прошлого года. Тогда Сергей Суртаев, который входил в состав Горсовета, предложил пустить в городе экологически чистые автобусы российского производства. Предполагалось закупить партию электробусов для красноярского рынка, однако в итоге до реальных действий дело так и не дошло.

В марте этого года появилась информация, что на красноярских улицах могут появиться электробусы белорусского производства. Об этом глава красноярского отделения посольства Белоруссии в России Виктор Щетько рассказал губернатору Виктору Толоконскому. Глава региона дал поручение краевому Минтрансу изучить технические данные моделей.

Электробус или электрический автобус — автономное безрельсовое транспортное средство, предназначенное для перевозки семи и более пассажиров. Машина движется с помощью электропривода, энергия для которого запасается/хранится на борту в аккумуляторе.

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