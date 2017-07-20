Электробусы появятся на красноярских дорогах в конце этого года
Новинку запустят в тестовом режиме.
Новинку запустят в тестовом режиме.
В конце этого года на красноярские дороги выйдут электробусы. Первоначально их запустят в тестовом режиме, после чего выпустят на маршруты. Об этом сообщили в
По словам представителей ведомства, стоимость одного электробуса значительно выше троллейбуса и автобуса. Однако новинка быстро окупится
«За электробусами будущее, это очень актуально для нашего города. Сейчас прорабатываются различные варианты приобретения электробусов: возможно, это будет производитель или инвестор, который этой темой заинтересуется, либо бюджет. Этот вопрос обсуждается со всеми заинтересованными сторонами. К зиме электробус появится в городе, потому что именно в зимних условиях его необходимо протестировать», — рассказала журналистам
Вопрос о появлении в Красноярске электробусов поднимался еще в марте прошлого года. Тогда Сергей Суртаев, который входил в состав Горсовета, предложил пустить в городе экологически чистые автобусы российского производства. Предполагалось закупить партию электробусов для красноярского рынка, однако в итоге до реальных действий дело так и не дошло.
В марте этого года появилась информация, что на красноярских улицах могут появиться электробусы белорусского производства. Об этом глава красноярского отделения посольства Белоруссии в России Виктор Щетько рассказал губернатору Виктору Толоконскому. Глава региона дал поручение краевому Минтрансу изучить технические данные моделей.
Электробус или электрический автобус — автономное безрельсовое транспортное средство, предназначенное для перевозки семи и более пассажиров. Машина движется с помощью электропривода, энергия для которого запасается/хранится на борту в аккумуляторе.