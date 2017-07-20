Африканская чума свиней распространилась уже на пять сёл Омской области
Накануне новые очаги заражения обнаружили ещё в четырёх хозяйствах Любинского и Омского районов.
Накануне новые очаги заражения обнаружили ещё в четырёх хозяйствах Любинского и Омского районов.
Африканская чума свиней пришла в село Ачаир Омского района и деревню Новоархангелка Любинского района. Об этом вчера, 19 июля, доложил министру сельского хозяйства Максиму Чекусову начальник Главного управления ветеринарии Владимир Плащенко.
В этот день лабораторные исследования подтвердили: именно опасный вирус стал причиной смерти животных в личных подсобных хозяйствах О. В. Филимоновой и Л. А. Бузыревой в Новоархангелке и И. И. Герцен в Ачаире, а также КФХ «Константиновское» Омского района.
Теперь в Ачаире и Новоархангелке тоже уничтожат всех свиней, а крестьянам выплатят компенсации.
Напомним, что впервые африканская чума свиней была зафиксирована 14 июля в селе Верблюжье Саргатского района. Следом обнаружили павших от болезни свиней в посёлке Ачаирский Омского района. Позже в посёлке Красный Яр Любинского района нашли на свалке трупы свиней, павших от африканской чумы. Таким образом, инфекция выявлена в пяти населённых пунктах трёх районов. В заражённой зоне у владельцев изъяли 708 свиней. Животных уничтожат, а трупы сожгут. Ущерб от потери мяса составит более 6,1 миллиона рублей.