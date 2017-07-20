Африканская чума свиней распространилась уже на пять сёл Омской области

Африканская чума свиней пришла в село Ачаир Омского района и деревню Новоархангелка Любинского района. Об этом вчера, 19 июля, доложил министру сельского хозяйства Максиму Чекусову начальник Главного управления ветеринарии Владимир Плащенко.

В этот день лабораторные исследования подтвердили: именно опасный вирус стал причиной смерти животных в личных подсобных хозяйствах О. В. Филимоновой и Л. А. Бузыревой в Новоархангелке и И. И. Герцен в Ачаире, а также КФХ «Константиновское» Омского района.

Теперь в Ачаире и Новоархангелке тоже уничтожат всех свиней, а крестьянам выплатят компенсации.