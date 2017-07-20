Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Названа реальная стоимость свадьбы дочери судьи
Российских дачников ждут нововведения
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Природные пожары в Калифорнии
06:59 (мск), источник: Om1.ru

Африканская чума свиней распространилась уже на пять сёл Омской области

Накануне новые очаги заражения обнаружили ещё в четырёх хозяйствах Любинского и Омского районов.

Африканская чума свиней пришла в село Ачаир Омского района и деревню Новоархангелка Любинского района. Об этом вчера, 19 июля, доложил министру сельского хозяйства Максиму Чекусову начальник Главного управления ветеринарии Владимир Плащенко.

В этот день лабораторные исследования подтвердили: именно опасный вирус стал причиной смерти животных в личных подсобных хозяйствах О. В. Филимоновой и Л. А. Бузыревой в Новоархангелке и И. И. Герцен в Ачаире, а также КФХ «Константиновское» Омского района.

Теперь в Ачаире и Новоархангелке тоже уничтожат всех свиней, а крестьянам выплатят компенсации.

Напомним, что впервые африканская чума свиней была зафиксирована 14 июля в селе Верблюжье Саргатского района. Следом обнаружили павших от болезни свиней в посёлке Ачаирский Омского района. Позже в посёлке Красный Яр Любинского района нашли на свалке трупы свиней, павших от африканской чумы. Таким образом, инфекция выявлена в пяти населённых пунктах трёх районов. В заражённой зоне у владельцев изъяли 708 свиней. Животных уничтожат, а трупы сожгут. Ущерб от потери мяса составит более 6,1 миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Немцы в Омской области остались в восторге от кукол и страусов-ФОТО
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
ГД одобрила отмену бесплатного багажа при невозвратных билетах
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
АСВ отреагировало на протест Генпрокуратуры по банку «Югра»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь