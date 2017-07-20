На рынке аренды жилья в этом году беспрецедентное падение цен
Наиболее сильно дешевеет аренда в Алматы и Астане.
Наиболее сильно дешевеет аренда в Алматы и Астане.
В этом году на рынке арендного жилья фиксируется самый значительный спад за последнее 5 лет. Цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев, сообщают аналитики Ranking.
За 1 полугодие текущего года стоимость аренды благоустроенного жилья в РК снизилась на 0,1% по сравнению с
Арендодатели снижают цены под давлением падения реальных доходов казахстанцев. В
Наибольшее падение цен было замечено в Алматы — здесь аренда благоустроенного жилья стала стоить на 9,7% меньше, чем год назад.
На втором месте — Астана. В столице аренда улучшенной жилой недвижимости обходится на 9,3% дешевле.
Замыкает тройку Кокшетау, где за
В 9 областях цены выросли, в 5 регионах изменений не было. Самый значительный уровень снижения стоимости аренды неблагоустроенного жилья в этом году зафиксирован в Астане. Цены за год упали сразу на 16,1%.
В Алматы также аренда подешевела, но менее значительно — на 6,8% по сравнению с
В Кокшетау аренда неблагоустроенного жилья сейчас обходится на 3,7% дешевле, чем год назад.