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07:16 (мск), источник: Zakon.kz

На рынке аренды жилья в этом году беспрецедентное падение цен

Наиболее сильно дешевеет аренда в Алматы и Астане.

Источник: Zakon.kz

В этом году на рынке арендного жилья фиксируется самый значительный спад за последнее 5 лет. Цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев, сообщают аналитики Ranking.

За 1 полугодие текущего года стоимость аренды благоустроенного жилья в РК снизилась на 0,1% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Аренда неблагоустроенного жилья в Казахстане выросла всего на 0,1% за год. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период аренда улучшенного жилья выросла на 2,7%, а неблагоустроенного — на 4,9%.

Арендодатели снижают цены под давлением падения реальных доходов казахстанцев. В январе-мае текущего года реальные денежные доходы населения в РК снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом следует учитывать, что в прошлом году (январь-май) покупательская способность доходов жителей республики из-за резкого и продолжительного роста инфляции снизилась на 2,4%. Всего в этом году в 5 регионах РК было зафиксировано снижение цен на аренду благоустроенного жилья, в 8 регионах — рост, в остальных стоимость за год не изменилась.

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Наибольшее падение цен было замечено в Алматы — здесь аренда благоустроенного жилья стала стоить на 9,7% меньше, чем год назад.

На втором месте — Астана. В столице аренда улучшенной жилой недвижимости обходится на 9,3% дешевле.

Замыкает тройку Кокшетау, где за январь-июнь текущего года цены на аренду упали на 4,7% по сравнению с уровнем год назад. Рынок аренды неблагоустроенного жилья менее склонен к демпингу — всего в 3 регионах РК было замечено снижение цен.

В 9 областях цены выросли, в 5 регионах изменений не было. Самый значительный уровень снижения стоимости аренды неблагоустроенного жилья в этом году зафиксирован в Астане. Цены за год упали сразу на 16,1%.

В Алматы также аренда подешевела, но менее значительно — на 6,8% по сравнению с январем-июнем прошлого года.

В Кокшетау аренда неблагоустроенного жилья сейчас обходится на 3,7% дешевле, чем год назад.

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