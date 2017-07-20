В Красноярске сменился подрядчик на отлов бродячих собак

Источник: Reuters

В краевом центре определили победителя торгов на право отлавливать бродячих животных. Информация об этом появилась на официальном портале Госзакупок.

Аукцион, с начальной ценой в 2,48 млн рублей, объявили в Красноярске 27 июня. За полгода подрядчику предстоит отловить 609 животных. Большинство из них после стерилизации должны вернуться на свободу или обрести новых хозяев.

Заявки на участие в аукционе подали три фирмы — фонд «Белка и Стрелка», ООО «Леанта» и ООО «Эспрингаль». Победителем признали ООО «Леанта». Компания пообещала выполнить работы за 2,088 млн рублей. Фонд «Белка и Стрелка» просил на 386 тыс. рублей больше. Контракт в мэрии пообещали подписать в течение 20 дней.