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07:08 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске сменился подрядчик на отлов бродячих собак

Фонд «Белка и Стрелка» предложил большую цену и проиграл аукцион.

Источник: Reuters

В краевом центре определили победителя торгов на право отлавливать бродячих животных. Информация об этом появилась на официальном портале Госзакупок.

Аукцион, с начальной ценой в 2,48 млн рублей, объявили в Красноярске 27 июня. За полгода подрядчику предстоит отловить 609 животных. Большинство из них после стерилизации должны вернуться на свободу или обрести новых хозяев.

Заявки на участие в аукционе подали три фирмы — фонд «Белка и Стрелка», ООО «Леанта» и ООО «Эспрингаль». Победителем признали ООО «Леанта». Компания пообещала выполнить работы за 2,088 млн рублей. Фонд «Белка и Стрелка» просил на 386 тыс. рублей больше. Контракт в мэрии пообещали подписать в течение 20 дней.

В пресс-службе администрации города отметили, что информация в СМИ распространялась ложная информация о том, что победителем признают ООО «Эспрингаль». Его учредителем является скандально известный в городе бизнесмен Виктор Версяцкас. В мэрии пояснили — фирму не допустили к торгам, так как заявка не соответствует требованиям.

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