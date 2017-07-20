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07:13 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровском крае биохимический завод раздали под дальневосточные гектары

Жители поселка Хор, получившие гектары на территории стратегического объекта, жалуются, что не могут приступить к освоению земель — не пускает собственник.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае под раздачу дальневосточных гектаров попала территория Хорского биохимического завода. Люди, получившие гектары, жалуются, что их не пускает на участки собственник завода, ОНФ разбирается, как вообще завод попал в программу по бесплатному выделению дальневосточных гектаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жители поселка Хор, оформившие бесплатные участки, столкнулись с невозможностью их осваивать. Один из собственников Хорского биохимического завода, который не первый год работает на территории предприятия, перекрыл въезд.

После распада СССР завод, как и многие другие в стране, фактически прекратил свое существование. Территория предприятия заросла травой, производственные помещения и оборудование превратились в руины. Но в конце 90-х годов ХХ века производственные мощности бывшего завода стали использовать как склады для древесины и металлообработки.

Когда вступил в действие закон о дальневосточном гектаре, значительная часть территории предприятия попала в программу выделения бесплатных земель.

И жители поселка Хор эти земли оформили. И никто им не препятствовал.

Однако один из владельцев бывшего биохимического завода их на участки не пускает.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру и региональное министерство земельных и имущественных отношений с просьбой разобраться в ситуации. Вопросов всего два: как территория стратегического предприятия попала в программу и что теперь делать людям, оформившим там участки?

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий правила предоставления дальневосточных гектаров. Это уже второй пакет поправок, первый был принят в декабре 2016 года.

Так, правительство предлагает уточнить территории, которые не могут быть выделены под бесплатные гектары — имеющиеся картографические данные давно устарели и проблема более, чем актуальна. Предлагается также увеличить количество земель, на которых раздача гектаров возможна. Например — потеснить леса и охотников. По словам замминвостокразвития Павла Волкова «для реализации закона оказалось мало места, поскольку 75% земель в ДФО находятся в так называемых «зонах нельзя».

Между тем, реализация закона все чаще наталкивается на протесты жителей. Так, в свободном порту Ванино жители готовят протестные акции в связи с тем, что под гектары выделены участки в самом центре. Под раздачу, например, попал сквер, который жители порто-франко сажали всем миром. Счастливый обладатель весьма недешевого земельного надела намерен сквер вырубить, а на его месте построить обувной магазин. Между тем, в Ванино полно пустующих торговых мест в торговых центрах и аренда, в связи с кризисом, совсем не дорога.

Возмущение жителей вызвало и то, что еще один земельный участок, тоже в самом центре, получил чиновник поселенческой администрации. Эта земля предполагалась под жилищную застройку, но администрация поселения «не успела» оформить документы. Между тем, местные предприниматели, с первого дня отслеживавшие свободные участки, в один голос утверждают: интерактивная карта данных земель в числе свободных не показывала.

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