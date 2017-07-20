Порывы ослабленных трубопроводов ожидаются в Новосибирске

Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность по зоне ТЭЦ-2 начнутся 24 июля и завершатся 29 июля. Они будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов.

Под испытания попадают тепловые сети, расположенные по следующим улицам:

В Ленинском районе: Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста.

В Октябрьском районе: Большевистская.

В Железнодорожном районе: Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького.

При этом отключение горячего водоснабжения коснется лишь жителей указанных улиц в Железнодорожном районе. В Ленинском и Октябрьском районах во время гидравлических испытаний подача горячей воды прерываться не будет.

«СИБЭКО» призывает новосибирцев не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс. Владельцам автотранспорта следует соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.