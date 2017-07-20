Прокуратура выявила нарушения в реализации инвестпрограммы «Новогор-Прикамье»

Так некоторые не выполненные мероприятия неправомерно исключались из программы или одни заменялись другими.

Не соблюдались и сроки выдачи технического задания на разработку инвестиционной программы и вносились в неё изменения. Прокуратура выявила отсутствие надлежащего контроля за включением в программу объектов капитального строительства.

Для возводимых объектов застройщики проводили подключение по индивидуальным тарифам.