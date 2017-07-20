Прокуратура выявила нарушения в реализации инвестпрограммы «Новогор-Прикамье»
Прокуратура проверила соблюдение законодательства о водоснабжении и водоотведении при реализации инвестиционной программы ООО «Новогор-Прикамье» и выявила нарушения.
Прокуратура проверила соблюдение законодательства о водоснабжении и водоотведении при реализации инвестиционной программы ООО «Новогор-Прикамье» и выявила нарушения.
Так некоторые не выполненные мероприятия неправомерно исключались из программы или одни заменялись другими.
Не соблюдались и сроки выдачи технического задания на разработку инвестиционной программы и вносились в неё изменения. Прокуратура выявила отсутствие надлежащего контроля за включением в программу объектов капитального строительства.
Для возводимых объектов застройщики проводили подключение по индивидуальным тарифам.
По итогам прокурорской проверки руководителю ООО «Новогор Прикамье» Владимиру Глазкову и главе Перми Дмитрию Самойлову были внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.