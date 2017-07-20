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08:11 (мск), источник: NewsKo

Прокуратура выявила нарушения в реализации инвестпрограммы «Новогор-Прикамье»

Прокуратура проверила соблюдение законодательства о водоснабжении и водоотведении при реализации инвестиционной программы ООО «Новогор-Прикамье» и выявила нарушения.

Так некоторые не выполненные мероприятия неправомерно исключались из программы или одни заменялись другими.

Не соблюдались и сроки выдачи технического задания на разработку инвестиционной программы и вносились в неё изменения. Прокуратура выявила отсутствие надлежащего контроля за включением в программу объектов капитального строительства.

Для возводимых объектов застройщики проводили подключение по индивидуальным тарифам.

По итогам прокурорской проверки руководителю ООО «Новогор Прикамье» Владимиру Глазкову и главе Перми Дмитрию Самойлову были внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.

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