Ремонт дорог в Омске вышел на финишную прямую
Осталось отремонтировать 7 дорог.
Осталось отремонтировать 7 дорог.
Масштабный ремонт дорог в Омске подходит к концу. В городе капитально отремонтировали 24 из первоначально запланированного 31 объекта. Работы на этих дорогах должны закончиться ко Дню города.
Так, на Красноярском тракте второй слой асфальта уложили на 90% площади, на улице Суворова термопрофилирование завершено на 85%, а на Заводской — на 52%. На улице 6-й Станционной осталось уложить на отрезке около 6% площади, на улице Гашека — 25%. На улицах Гуртьева и 22 Партсъезда предстоит полностью уложить второй слой асфальта.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Ремонт первоочередных объектов
Как уточнили в администрации, на всех ремонтируемых дорогах постоянно работают специалисты департамента городского хозяйства и бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», также за качеством выполняемого ремонт следят представители контролирующих организаций.