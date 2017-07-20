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07:21 (мск), источник: Om1.ru

Ремонт дорог в Омске вышел на финишную прямую

Осталось отремонтировать 7 дорог.

Масштабный ремонт дорог в Омске подходит к концу. В городе капитально отремонтировали 24 из первоначально запланированного 31 объекта. Работы на этих дорогах должны закончиться ко Дню города.

Так, на Красноярском тракте второй слой асфальта уложили на 90% площади, на улице Суворова термопрофилирование завершено на 85%, а на Заводской — на 52%. На улице 6-й Станционной осталось уложить на отрезке около 6% площади, на улице Гашека — 25%. На улицах Гуртьева и 22 Партсъезда предстоит полностью уложить второй слой асфальта.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Ремонт первоочередных объектов улично-дорожной сети в Омске вышел на финишную прямую. При благоприятной погоде завершить укладку асфальта можно за три-четыре дня. Перед подрядчиками, однако, ставим задачу не торопиться, а делать все максимально качественно, тем более, что время есть, и его достаточно.

Как уточнили в администрации, на всех ремонтируемых дорогах постоянно работают специалисты департамента городского хозяйства и бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», также за качеством выполняемого ремонт следят представители контролирующих организаций.

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