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09:23 (мск), источник: Интерфакс

«Система» заявила отвод судье на процессе по иску Роснефти

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — «Система» заявила отвод судье на процессе по иску «Роснефти» к АФК на 170,6 млрд рублей, который проходит в Уфе, сообщил в четверг корреспондент «Интерфакса» с заседания. В заседании суда объявлен перерыв в связи с рассмотрением отвода судьи.

Ранее суд Башкирии, рассматривая иск «Роснефти», отказывал «Системе» во всех ходатайствах, заявляемых АФК.

Как сообщалось, «Роснефть» намерена взыскать с АФК ущерб, который, по мнению НК, возник вследствие реорганизации башкирских активов «Системой» в 2014 году. Первоначальная сумма требований составляла 106,6 млрд рублей, затем «Роснефть» пересчитала ее в связи с обесценением рубля с момента совершения действий, которые являются предметом иска, до момента подачи искового заявления. Итоговая сумма иска составила 170,6 млрд рублей.

По просьбе «Роснефти» в рамках обеспечительных мер по иску наложен арест на принадлежащие «Системе» и «Системе-Инвест» 31,76% в ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), 100% — в «Медси» и 90,47% в «БЭСК». По оценке «Роснефти», стоимость активов, на которые наложен арест, составила 185 млрд рублей, то есть с запасом почти в 15 млрд рублей.

АФК ходатайствовала об отмене обеспечения, а также о предоставлении «Роснефтью» встречного обеспечения по иску «в той же сумме, что и наложенные обеспечительные меры на ответчика». Но суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.

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