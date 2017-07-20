«Система» заявила отвод судье на процессе по иску Роснефти

Ранее суд Башкирии, рассматривая иск «Роснефти», отказывал «Системе» во всех ходатайствах, заявляемых АФК.

Как сообщалось, «Роснефть» намерена взыскать с АФК ущерб, который, по мнению НК, возник вследствие реорганизации башкирских активов «Системой» в 2014 году. Первоначальная сумма требований составляла 106,6 млрд рублей, затем «Роснефть» пересчитала ее в связи с обесценением рубля с момента совершения действий, которые являются предметом иска, до момента подачи искового заявления. Итоговая сумма иска составила 170,6 млрд рублей.

По просьбе «Роснефти» в рамках обеспечительных мер по иску наложен арест на принадлежащие «Системе» и «Системе-Инвест» 31,76% в ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), 100% — в «Медси» и 90,47% в «БЭСК». По оценке «Роснефти», стоимость активов, на которые наложен арест, составила 185 млрд рублей, то есть с запасом почти в 15 млрд рублей.