Приморским пенсионерам продолжают доплачивать из бюджета края

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Почти 65 тысяч жителей Приморского края получают региональную доплату к пенсии. На эту меру социальной поддержки пенсионеров с низким доходом в течение полугода уже израсходован 921 миллион рублей.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета. Это может быть дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг и, непосредственно, пенсия.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, региональная доплата полагается не только пожилым людям.

«В списках получателей — дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии», — комментирует глава ведомства.