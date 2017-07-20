Новосибирск опять останется без горячей воды
Названы новые даты отключения.
Названы новые даты отключения.
С 24 по 29 июля 2017 года АО «Сибирская энергетическая компания» будет испытывать тепловые сети на прочность и плотность по зоне ТЭЦ-2.
«Гидравлические испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов», — сообщили в
Без воды останутся:
В Ленинском районе: Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста;.
В Железнодорожном районе: Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого,
В Октябрьском районе — Большевистская.
Полное отключение горячей воды коснётся вышеуказанных улиц в Железнодорожном районе. При этом, в Ленинском и Октябрьском районах вода останется.