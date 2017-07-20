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07:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирск опять останется без горячей воды

Названы новые даты отключения.

С 24 по 29 июля 2017 года АО «Сибирская энергетическая компания» будет испытывать тепловые сети на прочность и плотность по зоне ТЭЦ-2.

«Гидравлические испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Без воды останутся:

В Ленинском районе: Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста;.

В Железнодорожном районе: Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького;.

В Октябрьском районе — Большевистская.

Полное отключение горячей воды коснётся вышеуказанных улиц в Железнодорожном районе. При этом, в Ленинском и Октябрьском районах вода останется.

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