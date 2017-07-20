Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью с другом больного раком Задорнова
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Как отдыхают российские знаменитости
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
07:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Производство стали на «Амурметалле» возобновится на этой неделе

Компании «ТОРЭКС» удалось сохранить коллектив и договориться с энергетиками.

Группа компаний «ТОРЭКС» закончила оформление документов на собственность ОАО «Амурметалл» и на заводе уже на этой неделе намерены возобновить производство стали. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь предприятия Надежда Томченко, точной даты первой плавки пока не назначено, но она состоится в ближайшие два-три дня.

 — Параллельно процессу передачи имущества ОАО «Амурметалл» оформлялись трудовые договоры с работниками, их заключено 2987, — отметила Надежда Томченко. — Все социальные обязательства, которые давал конкурсный управляющий и руководство ООО «ТОРЭКС» выполнены, погашена задолженность по заработной плате и никто из коллектива не уволен. Напомним, единственное на российском Дальнем Востоке сталелитейное предприятие с октября 2013 года находилось в процедуре банкротства и в январе 2017 года было приобретено резидентом ТОСЭР «Хабаровск» компанией «ТОРЭКС».

 — Сейчас предприятие готовится к возобновлению производства стали, завод «на старте» — люди вернулись в цеха из вынужденных отпусков, им выплачивалось две трети заработной платы, есть договорённость с энергетиками о подключении печей, — отметила Надежда Томченко. — Современное оборудование без квалифицированных специалистов останется просто железом и это хорошо, что «ТОРЭКСУ» удалось сохранить коллектив и не допустить отправки завода на металлолом. Кстати, «ТОРЭКС» готовится и к переходу производства на стандарт качества ISO 9001:2015, этот документ в компании надеются получить 31 июля 2017 года. Сертификат позволит компании реализовать продукцию на международном рынке, это одно из главных требований иностранных покупателей.

Напомним, в ходе визита на завод губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта в марте этого года управляющий директор ООО «Торэкс» Марина Лопатина заявила, что предприятие не просто будет работать и развиваться, но и «наступит на пятки кое-кому из конкурентов».

Новый владелец также намерен вернуть заводу историческое название «Амурсталь». Документы на переименование сейчас оформляются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В Госдуме предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Россия завоевала пятое золото на ЧМ по водным видам спорта
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь