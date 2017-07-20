Производство стали на «Амурметалле» возобновится на этой неделе

— Параллельно процессу передачи имущества ОАО «Амурметалл» оформлялись трудовые договоры с работниками, их заключено 2987, — отметила Надежда Томченко. — Все социальные обязательства, которые давал конкурсный управляющий и руководство ООО «ТОРЭКС» выполнены, погашена задолженность по заработной плате и никто из коллектива не уволен. Напомним, единственное на российском Дальнем Востоке сталелитейное предприятие с октября 2013 года находилось в процедуре банкротства и в январе 2017 года было приобретено резидентом ТОСЭР «Хабаровск» компанией «ТОРЭКС».

— Сейчас предприятие готовится к возобновлению производства стали, завод «на старте» — люди вернулись в цеха из вынужденных отпусков, им выплачивалось две трети заработной платы, есть договорённость с энергетиками о подключении печей, — отметила Надежда Томченко. — Современное оборудование без квалифицированных специалистов останется просто железом и это хорошо, что «ТОРЭКСУ» удалось сохранить коллектив и не допустить отправки завода на металлолом. Кстати, «ТОРЭКС» готовится и к переходу производства на стандарт качества ISO 9001:2015, этот документ в компании надеются получить 31 июля 2017 года. Сертификат позволит компании реализовать продукцию на международном рынке, это одно из главных требований иностранных покупателей.



Напомним, в ходе визита на завод губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта в марте этого года управляющий директор ООО «Торэкс» Марина Лопатина заявила, что предприятие не просто будет работать и развиваться, но и «наступит на пятки кое-кому из конкурентов».



Новый владелец также намерен вернуть заводу историческое название «Амурсталь». Документы на переименование сейчас оформляются.

