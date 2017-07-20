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08:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская и Иссык-Кульская области подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Челябинской области и полномочное представительство правительства Иссык-Кульской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и полномочный представитель Правительства Кыргызской республики в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев.

Соглашение предусматривает эффективнее использовать имеющийся экономический потенциал и создание благоприятных условий для углубления рыночных отношений и связей в сфере торговли, сельского хозяйства, науки, технологий, образования, культуры. Соглашение предусматривает проведение художественных выставок, гастролей коллективов и солистов, создание благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества в области туризма и спорта.

Борис Дубровский отметил, что расширению сотрудничества между областями сможет способствовать открытие прямого авиасообщения Иссык-Кульской области с Челябинском. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

«Считаю, что у нас отличные предпосылки по сотрудничеству в области сельского хозяйства», — подчеркнул Борис Дубровский. На сегодня у Челябинской области имеется двойной профицит мяса птицы и яиц. В то же время в Кыргызстане стоимость этих продуктов на 50−60% выше, чем в России.

В Кыргыстане низкая стоимость электроэнергии, что позволило бы южноуральцам, добившимся очевидных успехов в производстве овощей закрытого грунта, развивать в республике это направление.

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На Южный Урал из Кыргыстана можно отправлять яблоки, груши, абрикосы, персики и другие овощи и фрукты, а также баранину и конину.

Спортивные команды Челябинской области проявляют интерес к организации тренировочного подготовительного процесса вблизи озера Иссык-Куль. Киргизскую сторону заинтересовали технологии здравоохранения, применяемые на Южном Урале.

Достигнуты договоренности о содействии в прямых контактах между театрами, библиотеками, музеями, молодежными союзами, творческими организациями и ассоциациями Челябинской и Иссык-Кульской областей. Иссык-кульский государственный университет намерен более плотно сотрудничать с вузами Челябинской области.

Отдельным пунктом в соглашении прописано взаимодействие в области охраны окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.

Срок соглашения — пять лет. Оно может быть автоматически пролонгировано, если одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие.

Официальная делегация Кыргызстана по приглашению Бориса Дубровского посетит регион с ответным визитом в первое половине 2018 года.

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