Челябинская и Иссык-Кульская области подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Челябинской области и полномочное представительство правительства
Правительство Челябинской области и полномочное представительство правительства
Свои подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и полномочный представитель Правительства Кыргызской республики в
Соглашение предусматривает эффективнее использовать имеющийся экономический потенциал и создание благоприятных условий для углубления рыночных отношений и связей в сфере торговли, сельского хозяйства, науки, технологий, образования, культуры. Соглашение предусматривает проведение художественных выставок, гастролей коллективов и солистов, создание благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества в области туризма и спорта.
Борис Дубровский отметил, что расширению сотрудничества между областями сможет способствовать открытие прямого авиасообщения
«Считаю, что у нас отличные предпосылки по сотрудничеству в области сельского хозяйства», — подчеркнул Борис Дубровский. На сегодня у Челябинской области имеется двойной профицит мяса птицы и яиц. В то же время в Кыргызстане стоимость этих продуктов на 50−60% выше, чем в России.
В Кыргыстане низкая стоимость электроэнергии, что позволило бы южноуральцам, добившимся очевидных успехов в производстве овощей закрытого грунта, развивать в республике это направление.
На Южный Урал из Кыргыстана можно отправлять яблоки, груши, абрикосы, персики и другие овощи и фрукты, а также баранину и конину.
Спортивные команды Челябинской области проявляют интерес к организации тренировочного подготовительного процесса вблизи озера
Достигнуты договоренности о содействии в прямых контактах между театрами, библиотеками, музеями, молодежными союзами, творческими организациями и ассоциациями Челябинской и
Отдельным пунктом в соглашении прописано взаимодействие в области охраны окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.
Срок соглашения — пять лет. Оно может быть автоматически пролонгировано, если одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие.
Официальная делегация Кыргызстана по приглашению Бориса Дубровского посетит регион с ответным визитом в первое половине 2018 года.