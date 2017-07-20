Березники на сутки останутся без воды
ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК) сообщило об отключении воды 21 июля в 18.00 на сутки.
ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК) сообщило об отключении воды 21 июля в 18.00 на сутки.
Воды не будет в связи с проведением капитального ремонта высоковольтной линии 110 кВ Яйвинская
Будет обезвожена не только основная — левобережная — часть города, но и новые микрорайоны на правом берегу Камы — «Усольский», «Усольский-2», «Любимов». «Стрижи», а также деревни Дурино, Пермяково, Чупино.
Также вода будет отсутствовать 22 июля утром в домах на ул. К. Маркса. Подвоз воды будет осуществляться в пяти точках города.
Напомним, это вторая попытка оставить Березники без воды. Так, в июле этого года этот же оператор