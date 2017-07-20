Березники на сутки останутся без воды

Источник: AP 2017

Воды не будет в связи с проведением капитального ремонта высоковольтной линии 110 кВ Яйвинская ГРЭС-Соликамск I и II цепи, из-за чего будет отсутствовать напряжение на водозаборе «Усолка».

Будет обезвожена не только основная — левобережная — часть города, но и новые микрорайоны на правом берегу Камы — «Усольский», «Усольский-2», «Любимов». «Стрижи», а также деревни Дурино, Пермяково, Чупино.

Также вода будет отсутствовать 22 июля утром в домах на ул. К. Маркса. Подвоз воды будет осуществляться в пяти точках города.