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08:31 (мск), источник: NewsKo

Березники на сутки останутся без воды

ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК) сообщило об отключении воды 21 июля в 18.00 на сутки.

Источник: AP 2017

Воды не будет в связи с проведением капитального ремонта высоковольтной линии 110 кВ Яйвинская ГРЭС-Соликамск I и II цепи, из-за чего будет отсутствовать напряжение на водозаборе «Усолка».

Будет обезвожена не только основная — левобережная — часть города, но и новые микрорайоны на правом берегу Камы — «Усольский», «Усольский-2», «Любимов». «Стрижи», а также деревни Дурино, Пермяково, Чупино.

Также вода будет отсутствовать 22 июля утром в домах на ул. К. Маркса. Подвоз воды будет осуществляться в пяти точках города.

Напомним, это вторая попытка оставить Березники без воды. Так, в июле этого года этот же оператор КЭС-холдинг, сменивший «Новогор», планировал отключить воду 14—15 июля, но впоследствии не реализовал свои намерения.

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