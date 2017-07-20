Начался ремот Пермского муниципального приюта для животных

Будут изготовлены 62 новые уличные будки для содержания адаптированных собак, которым ищут новых хозяев. Сделают и 70 вольерных будок. Также обустроят настилом 657 кв. метров вольеров. Все деревянные конструкции будут обработаны антисептиком. По инициативе общественности уровень деревянных полов в зоне строгого карантина был поднят. Решается вопрос о работах по водотведению.

Напомним, в начале июля в Пермском муниципальном приюте для животных был назначен новый директор. Им стал Игорь Сафонов. Это, как и ремонт, стало следствием проверки МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» в апреле этого года. Проверку инициировал глава Перми Дмитрий Самойлов после сообщений о жестоком обращении с животными в приюте.