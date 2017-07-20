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08:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Начался ремот Пермского муниципального приюта для животных

ПЕРМЬ, 20 июля, ФедералПресс. В Пермском муниципальном приюте для безнадзорных животных на ул. Соликамской, 271 начался ремонт капитального здания.

Реконструировано помещение кухни, там заменили электропроводку, плитку, установили вытяжную вентиляцию. В капитальном здании также под дополнительные послеоперационные отремонтируют два помещения.

Будут изготовлены 62 новые уличные будки для содержания адаптированных собак, которым ищут новых хозяев. Сделают и 70 вольерных будок. Также обустроят настилом 657 кв. метров вольеров. Все деревянные конструкции будут обработаны антисептиком. По инициативе общественности уровень деревянных полов в зоне строгого карантина был поднят. Решается вопрос о работах по водотведению.

Напомним, в начале июля в Пермском муниципальном приюте для животных был назначен новый директор. Им стал Игорь Сафонов. Это, как и ремонт, стало следствием проверки МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» в апреле этого года. Проверку инициировал глава Перми Дмитрий Самойлов после сообщений о жестоком обращении с животными в приюте.

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