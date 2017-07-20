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08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Доходы бюджета Пермского края в I полугодии выросли на 12%

Министерство финансов Пермского края опубликовало оперативные итоги исполнения доходной части бюджета.

За первое полугодие 2017 года в бюджет Пермского края поступило 48 млрд руб. собственных доходов, что на 5,3 млрд руб. или на 12% больше, чем в прошлом году. Основной объем доходов бюджета сформировали два налога: налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.

По налогу на прибыль рост составил 16%. На увеличение этого налога оказала влияние отмена льготы по налогу на прибыль, действовавшая в регионе в течение многих лет. Отмена льготы происходит поэтапно: в 2016 году ставка была увеличена на 1,5%, в этом году — еще на 1,5%. При этом для предприятий, осуществляющих инвестиции в производство, продолжает действовать льготная ставка. Налог на доходы физических лиц поступил в размере 12,8 млрд руб., что на 4% превышает уровень прошлого года.

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